Kdo jiný než Macík? Obhájce triumfu v kamionech vyhrál už čtvrtou letošní etapu

Osmá etapa Rallye Dakar přivedla závodní pole náročné soutěže do hlavního města Saúdské Arábie Rijádu.

Loňský vítěz a lídr průběžného pořadí Martin Macík mladší vyhrál ve svém Ivecu už čtvrtou etapu na letošním Rallye Dakar.

Pětatřicetiletý Martin Macík má za sebou už dvanáct etapových vítězství na Rallye Dakar. Čtyřikrát triumfoval i během předchozích dvou ročníků této legendární soutěže. Teď se jeho tým MM Technology připravuje na zbývající čtyři etapy, které rozhodnou o konečném pořadí.

"Je to pecka, užili jsme si to. Byla to kvalitní vypalovačka, kterou završili 100 kilometrů před cílem kamenolomem, cestou plnou šutrů. A zrovna tam jsme dojeli všechny buginy, které nechtěly moc uhýbat. Zvládli jsme to navigačně, jen jednou jsme se museli vracet," řekl Macík na sociálních sítích

Aleš Loprais (Iveco) byl v osmém díle 47. ročníku slavné soutěže třetí a stejná pozice mu patří i průběžně. Martin Šoltys v Tatře se v pořadí drží těsně za ním.

Český automobilový jezdec Martin Prokop dnes zajel sedmý čas a upevnil si tak 12. pozici v celkovém pořadí.

"Máme za sebou extrémně dlouhou etapu, která měla všechno. Ráno byla extrémní zima a měl jsem zmrzlé ruce. To ale nebylo hlavní. Byla brutální navigace, kterou jsme skvěle zvládli, krásné úseky, kde se hezky jelo, i trefování do kaňonu," popsal Prokop na svém profilu na sociálních sítích.

Z českých motockylistů dojel nejlépe Dušan Drdaj na 18. pozici a celkově si polepšil na 16. příčku.

Etapě mezi piloty automobilů dominoval Jihoafričan Henk Lategan v Toyotě, který si svým triumfem pojistil průběžné vedení. Na druhého muže průběžné klasifikace, domácího jezdce Jazída Rádžího (Toyota), nyní má náskok 5:41 minuty. Prokop za Lateganem zaostal o 6:19 minuty.

Měřená rychlostní zkouška dnešní etapy měřila 487 kilometrů a nešetřila jezdce ani jejich techniku. Lategan zvítězil i přesto, že dostal dvouminutovou penalizaci za překročení rychlosti. Na druhém místě se umístil jeho krajan Guy Botterill v další Toyotě, zatímco Rádží skončil pátý.

Mezi motocyklisty dnes zazářil Španěl Tosha Schareina. Tovární jezdec Hondy si dojel pro etapové vítězství a snížil náskok vedoucího Daniela Sanderse z Austrálie, který je zároveň jeho týmovým kolegou.

Mezi motocyklisty zářil Argentinec Luciano Benavides, který se stejně jako Francouz Adrien van Beveren zastavil u nehody Chilana Pabla Quintanilly.

Oba jezdci proto dostali od pořadatelů upravené časy. Průběžné vedení si udržel Australan Daniel Sanders, ale jeho náskok se zmenšil díky dnešnímu třetímu místu Španěla Toshy Schareiny.

Z českých jezdců byl Martin Drdaj osmnáctý s odstupem 22 minut a 36 sekund, což mu po odstoupení Quintanilly zajistilo posun o jednu příčku v celkovém pořadí.

Mohlo by vás zajímat:

0:16 "No a co?" Martin Šoltys suše okomentoval své bronzové místo v šesté etapě Rallye Dakar 2025. | Video: Buggyra

Rallye Dakar - 8. etapa: Davadmí - Rijád (733 km celkově/487 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Lategan, Cummings 4:51:54, 2. Botterill, Murphy (všichni JAR/Toyota) -1:47, 3. Serradori, Minaudier (Fr./Century) -4:04, …7. Prokop, Chytka -6:19, 37. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -53:16.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings 42:05:02, 2. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -5:41, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -28:55, …12. Prokop, Chytka -2:46:37, 31. Trněný, Pritzl -12:11:48.

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:50:46, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -2:08, 3. Schareina (Šp./Honda) -2:14, …18. Drdaj -22:36, 24. Engel -29:20, 27. Romančík -34:49, 38. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:03:21, 43. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:11:05, 49. Pabiška -1:18:38, 50. Prokeš -1:19:17, 83. Brož (všichni ČR/KTM) -2:19:54.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 44:26:52, 2. Schareina -11:03, 3. Van Beveren -21:31, …16. Drdaj -3:19:28, 25. Engel -5:14:44, 26. Romančík -5:39:30, 33. J. Brabec -8:07:01, 37. Pabiška -10:15:17, 45. Peschel -13:12:13, 63. Brož -22:39:33.

Kamiony: 1. Macík 5:26:52, 2. Loprais (oba ČR/Iveco) -5:22, 3. Žala (Lit./Iveco) -6:25, ..5. Šoltys -18:49, 10. Poslední (oba ČR/Tatra) -1:05:33.

Průběžné pořadí: 1. Macík 46:45:57, 2. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) -2:29:44, 3. Loprais -2:36:09, 4. Šoltys -5:02:44, …10. Poslední -22:34:21.