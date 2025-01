Češi nastoupili na Dakaru k útoku, v kamionech jsou tři v top 4. Výborně jel i Prokop

Účastníci Rallye Dakar 2025 absolvovali 1. etapu.

Aleš Loprais skončil druhý v úvodní etapě Rallye Dakar. Pilot kamionu Iveco zaostal o 1:40 minuty za vítězným Mitchelem van den Brinkem.

Úspěšný den značky Iveco podtrhl třetím místem obhájce triumfu Martin Macík. Nejlepší Tatru pilotoval Martin Šoltys, jenž obsadil čtvrtou pozici.

Český automobilový jezdec Martin Prokop je po první etapě na čtvrtém místě. Pilot Fordu zaostává za vedoucím Francouzem Guerlainem Chicheritem v Mini o 1:04 minuty.

"Bylo to maso. Na začátku jsem se trápili, protože podklad byl hodně načechraný. Shrek neměl přilnavost a nemohl jsem přidat plný plyn. Užili jsme si hodně prachu. Ale ukázalo se, že nejdůležitější byla navigace," prohlásil Prokop na Instagramu.

Start a cíl úvodního dakarského dějství byl v Biše. V kategorii automobilů a kamionů se do celkového pořadí nezapočítával čas z prologu.

Motocyklista Martin Michek byl dnes dvanáctý a celkově se posunul o jednu pozici na jedenáctou příčku. O postupu na lepší příčky připravila jezdce týmu Orion - Moto Racing Group šestiminutová penalizace.

"Byla to nádherná speciálka, hodně technická. Táhli nás do hor, kdy jsem si myslel, že to nahoru ani nevyškrábu. Myslel jsem si, že začátek rallye bude rychlý, ale bylo to tvrdé a drsné," uvedl Michek na sociálních sítích.

Chicherit zvítězil s náskokem 50 sekund před Sethem Quinterem v Toyotě. Francouz se musel probojovat přes houštiny, přičemž si poškodil svůj vůz, ale zároveň zajistil Mini první vítězství od Dakaru 2021. Třetí byl dnes Jihoafričan Saood Variawa.

V jedné stopě kraloval po 413 km dlouhém měřeném úseku vítěz prologu Daniel Sanders s KTM. Australan porazil Rickyho Brabce na Hondě o 2:04 minuty a Rosse Branche se strojem značky Hero o 2:26.

Španělský závodník Tosha Schareina (Honda), který byl na posledním průjezdním bodě pouhých 18 sekund za Sandersem, nakonec dokončil etapu se ztrátou téměř pěti minut.

Aktualizujeme…

Rallye Dakar - 1. etapa: Biša - Biša (499 km celkově/413 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Chicherit, Winocq (Fr./Mini) 4:35:53, 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -50, 3. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) -1:03. 4. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:04.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 4:41:27, 2. R. Brabec (USA/Honda) -2:04, 3. Branch (Botsw./Hero) -2:26, …12. Michek -30:07, 18. Engel -34:30, 22. Drdaj -40:09, 39. Pabiška -1:02:17, 40. J. Brabec -1:02:46, 47. Romančík (všichni ČR/KTM) -1:06:38, 55. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:21:29, 63. Brož -1:43:38, 73. Prokeš (oba ČR/KTM) -1:55:31.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 4:58:18, 2. R. Brabec -2:22, 3. Branch -2:38, …10. Michek -31:08, 19. Engel -37:14, 22. Drdaj -42:05, 39. J. Brabec -1:06:05, 40. Pabiška -1:06:22, 45. Romančík -1:09:57, 55. Peschel -1:24:45, 63. Brož -1:49:15, 73. Prokeš -2:00:21.