Hollywoodská hvězda porazila tenisovou legendu. Nepotřebovala antuku, stačila voda

Populární herec Will Smith si na březích italského jezeře Como užil triumf svého týmu elektrických motorových člunů. V boji o vítězství zdolal stáj slavného tenisty Rafaela Nadala.

Will Smith, hollywoodská superstar, se v dramatické podívané na klidných vodách italského jezera Como stal svědkem premiérové vítězství svého týmu Westbrook Racing v závodě světového šampionátu elektrických člunů E1 .

Smithův tým v podniku vůbec první světové série závodních člunů s výhradně elektrickým pohonem těsně porazil dalšího zvučného soupeře - stáj tenisové legendy Rafaela Nadala.

I když si Smith a Nadal společně užívali závody z břehů jezera, navzdory přátelství oba usilovali o vítězství. Toto prestižní střetnutí vyvrcholilo dramatickým soubojem na vodě.

Tam duo pilotů týmu Westbrook Racing, Lucase Ordóñez a Sara Priceová, dokázalo zdolat dvojici v barvách Teamu Rafa.

Viditelně nadšený Smith nedokázal potlačit emoce, když sledoval, jak si jeho tým dojel pro první vítězství v tomto šampionátu. Nadalova sestava se musela spokojit s druhým místem. Třetí skončil Team Brazil by Claure Group.

Smith viděl svůj tým na vlastní oči poprvé, a hned mohl slavit prvenství. Proto americký herec prohlásil, že to určitě nebyla jeho poslední účast na podniku elektrických člunů E1.

"Teď budu muset přijet na všechny," žertovala hvězda stříbrného plátna pod stupni vítězů.

Hollywoodská legenda prozradila, že jeho soutěživý duch nemířil jen na Nadala. Smith toužil také zastínit tým legendy NFL Toma Bradyho, který momentálně vede pořadí šampionátu.

"Těsně před závodem jsem si psal s Tomem Bradym přes FaceTime," smál se Smith. "Napsal jsem mu: 'Celé své dětství jsem strávil tím, že jsi porazil můj tým, a to se dneska tady nestane'. Tohle je taková zábava - energie, lidé, týmy. Miluju to, užíváme to."

Westbrook Racing sice skončil v kvalifikaci až čtvrtý, ale během dne oba jezdci zrychlili natolik, že dokázali zvrátit průběh závodů. V ostře sledovaném finále bojovalo o prvenství pět týmů: Westbrook Racing, Team Rafa, Team Brazil by Claure Group, Team Aoki a Team Brady.

V první jízdě dominoval Španěl Ordóñez ze Smithova týmu, který dojel do cíle před Teamem Brazil by Claure Group. Team Rafa se potýkal s problémy a byl až čtvrtý.

Ve druhém finálovém závodě přivezl Tom Chiappe vítězství Teamu Rafa. Jenže Američanka Priceová jela tak dobře takticky, že v součtu bodů z obou jízd byly právě její barvy na prvním místě.

Mistrovství světa UIM E1. jak se šampionát elektrických závodních člunů oficiálně jmenuje, je průkopníkem v používání elektromotorů ve vodním motorsportu. Podobně při jako závodech elektrických SUV Extreme E, i zde v každém týmu závodí vždy jeden muž a jedna žena.