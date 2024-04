Rada nesmí za rasistickou urážku nakonec trénovat pouhé tři měsíce

Odvolací komise snížila trenérovi fotbalové Dukly Praha Petru Radovi trest za rasistickou urážku z osmi na tři měsíce zákazu činnosti, pokutu 80 tisíc korun ponechala.

Bývalý kouč české reprezentace se rasistického výroku dopustil v utkání 17. kola druhé ligy proti Brnu, tehdejšího trenéra Zbrojovky Tomáše Polácha urazil výrokem "zoufalče cikánskej".

Disciplinární komise, která na rozdíl od odvolací spadá pod Ligovou fotbalovou asociaci, potrestala Radu před měsícem.

Dukla se však spolu s trenérem odvolala, takže pětašedesátiletý kouč mohl vést mužstvo ještě v dalších pěti kolech od uložení trestu. Odvolací komise původní trest zrušila a vynesla nový.

"Odvolací komise rozhodla tak, že právní kvalifikace, kterou zvolila disciplinární komise, je správná a pan Rada se skutečně dopustil disciplinárního přečinu. Jiný názor měla komise na výši trestu," uvedl předseda odvolací komise Jan Malý.

"Dle názoru odvolací komise jednání pana Rady bylo hanobící, bylo urážlivé. Nicméně intenzita toho vyjádření nebyla taková, aby zasahovala do soutěží tak výrazným způsobem, že by zakázala výkon činnosti na dobu osmi měsíců," doplnil šéf komise.

Tříměsíční trest znamená, že Rada už do konce sezony nebude moci na lavičku Dukly. Zákaz činnosti mu vyprší na začátku příštího ročníku.

Pražský tým vede druhou ligu šest kol před koncem o čtyři body před Vyškovem. Jen vítěz má zaručen přímý postup do nejvyšší soutěže.

"Do budoucna je třeba říct, že takovéto přečiny musejí být ze strany disciplinárních orgánů vždy trestány, samozřejmě vždy s rozvahou. Ale pokud výrazy budou směřovat výlučně k hanobení rasy, etnika či podobné menšinové skupiny, musejí být stíhány velice přísně," upozornil Malý v rozporu s tím, že jeho komise razantně snížila Radovi trest.

"V tomto případě jsme však nedošli k názoru, že by tomu tak bylo. Že by intenzita jednání pana Rady byla taková, že by extrémně zasahovala do sféry potlačování menšin či hanobení národa nebo rasy," tvrdil předseda odvolací komise.