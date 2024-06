Procházku v Americe vybučeli kvůli kauze "magie". Dělá chybu, řekl o něm šampion

Velká odveta je tady. Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se v neděli ráno středoevropského času může vrátit na světový trůn. V Las Vegas se pokusí oplatit listopadovou porážku Brazilci Alexi Pereirovi a získat zpět do svého vlastnictví pás pro šampiona polotěžké váhy elitní organizace UFC.

V polovině dubna získal Procházka na svou stranu sympatie celého světa smíšených bojových umění tím, jak reagoval na útočná slova svého soupeře Aleksandara Rakice o tom, že není pravým samurajem.

Pak ho navíc slavně knokautoval a svět MMA mu zaslouženě ležel u nohou.

Teď se situace obrátila a český bijec před titulovým zápasem proti Brazilci Alexi Pereirovi sklidil posměch i kritiku. Při oficiální tiskové konferenci dokonce uslyšel z publika bučení.

Před duelem totiž vyzval svého soupeře, aby bojoval čistě, bez pomoci šamanů a magie.

"Před každým zápasem dělá rituály se šamany. Věří, že má na své straně nějakou spirituální pomoc. Myslím si, že bez toho nedokáže bojovat. Používá to pořád a já ho vyzývám, abychom zápasili čistě. Bez spiritualit, magie a podobných věcí. Chci, aby se ukázalo, kdo je nejlepší na světě čistým výkonem," prohlásil jednatřicetiletý Čech.

Pereira zůstal v zenovém klidu. "Každý má nějakou spiritualitu. Nejsme pouze z masa a z kostí. Já svého ducha našel, pokud on ne, nebo na něj nevěří, tak to není moje starost," podotkl Brazilec, když ho s prohlášením Procházky novináři konfrontovali.

Při pátečním staredownu nicméně přislíbil, že se jeho český protivník nemusí obávat žádných čar a kouzel.

"Mám natrénováno, nepotřebuju magii," ukončil spíše úsměvné téma Pereira, který Procházku loni v listopadu poslal k zemi už ve druhém kole a ukončil jeho téměř osm let trvající neporazitelnost.

Osobnosti bojového světa mezitím řeší, zda má český bijec napodruhé proti brazilskému držiteli titulu šanci. Názory se různí.

Někdejší šampion polotěžké i těžké váhy UFC Daniel Cormier ve svém podcastu prohlásil, že Procházka dělá chybu.

"Podle mě je chyba, že do toho Procházka jde tak brzy. V dubnu v souboji s Rakicem schytal několik tvrdých úderů a já nevidím žádnou šanci, že by se od poslední bitvy s Pereirou nějak posunul. Aby měl šanci, muselo by změn přijít víc," mínil pětačtyřicetiletý Američan.

Pochybnost o posunu Procházky od minulého duelu ostatně vyjádřil i sám Pereira. "Nemám obavy, že by mě mohl něčím překvapit," řekl Brazilec.

O tom je přesvědčen i bývalý král pérové váhy UFC Alexander Volkanovski: "Pereira je asi nejlepší striker v lize a neustále se neskutečně posouvá. Je to talent od přírody a já cítím, že opět vyhraje před limitem."

Další někdejší držitel pásu Israel Adesanya je ale jedním z těch, kteří Procházku předem neodepisují.

"Na jejich prvním zápasu teď už nesejde. Jirka na to má, aby Alexe porazil. A podle mě to i dokáže. Poučí se z té listopadové chyby," prohlásil s tím, že tehdy se Čech hnal bezhlavě dopředu a doplatil na to.

Krátký čas na přípravu by měl být výhodou pro Procházku a někteří odborníci tak tvrdí, že pokud může Pereiru někdy porazit, pak je to právě teď.

Nejlepšího českého bojovníka čeká už šestý zápas UFC, z toho třetí titulový. Pás šampiona získal v červnu 2022, když v Singapuru porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. O necelý půlrok později se ale mistrovského pásu vzdal kvůli zranění.

Druhý zápas mezi Procházkou a Pereirou se měl původně uskutečnit až na konci prázdnin nebo na podzim. Jenže poté, co se zranil hvězdný Ir Conor McGregor a byl nucen odvolat souboj s Američanem Michaelem Chandlerem, oslovila organizace UFC na poslední chvíli hvězdy polotěžké váhové kategorie. Oba i přes krátký čas na přípravu souhlasili.