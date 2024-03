Procházka varuje velkohubého soka: Mám za sebou nejlepší přípravu v kariéře

Nejlepší přípravu v kariéře má za sebou podle vlastních slov nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka. A věří, že to potvrdí při návratu do elitní série UFC, při jejímž galavečeru se 13. dubna utká v Las Vegas s Rakušanem srbského původu Aleksandarem Rakičem.

Procházka se postaví do oktagonu poprvé od kontroverzní porážky s Brazilcem Alexem Pereirou, v němž neúspěšně usiloval o titul v polotěžké váze.

Do listopadového zápasu vstupoval po rok a půl dlouhé léčbě ramene. V New Yorku si tehdy připsal první porážku po osmi letech.

Teď je prý v mnohem lepší fazoně. "Mám za sebou nejlepší přípravu za celou svoji kariéru. Ve všech směrech," zdůraznil jednatřicetiletý rodák z Hostěradic na Znojemsku před pátečním odletem do zámoří.

"Zaměřili jsme se na intenzitu, objem i detaily a to vše bylo v posledních týdnech podloženo plným zdravím," pochvaloval si.

Rakič toužil utkat se s Procházkou už delší dobu a dost důrazně to dával najevo na sociálních sítích.

Už dva roky nezápasil, měl přetržené vazy v koleně. I proto vstoupí český zápasník do zápasu v roli favorita. "Rakič je komplexní bojovník, velký pracant," ocenil Procházka rivala.

"Po takové pauze bude chtít podat co nejlepší výkon, bude na něj větší tlak. Musím být zdravě agresivní. Vím, že se do mě opírá na sociálních sítích, ale to mě udržuje nabuzeného. Udělám maximum pro výhru," reagoval na Rakušanova velkohubé vzkazy.

Zápas rozhodne o nové evropské jedničce. Procházka je v celosvětovém žebříčku UFC dvojkou a Rakič pětkou. Nicméně nepůjde o titul jako v listopadu proti Pereirovi. Českému bojovníkovi to ale nevadí.

"My nejsme jako hokejisté, kteří hrají každý týden. Já jsem se na tento boj dlouho připravoval a beru ho jako vyvrcholení dosavadního života. Právě tento přístup dělá boj bojem, to je MMA," upozornil Procházka.

Na další zápasy o titul v polotěžké váhové kategorii nemyslí. "To nyní neřeším. Přede mnou je Rakič ve Vegas a co bude dál, se teprve uvidí," prohlásil.

Celkově má český bojovník bilanci 29 výher, čtyři prohry a jedna remíza.