"Přišla jsem do šatny a všichni skákali." Číňanka po 24 prohrách dojala okruh výhrou

Byla to neuvěřitelná série. Spousta hráček by to v 35 letech možná i vzdala. Číňanka Čang Šuaj vytrvala a po 24 porážkách vyhrála nejen jeden ale hned dva zápasy v řadě. A to přímo doma v Pekingu. Její příběh teď dojímá celý okruh WTA.

Poslední lednový den 2023. To je datum, kdy naposledy nyní pětatřicetiletá tenisová veteránka oslavila výhru na turnaji. Od té doby zapsala 24 porážek v řadě.

Tedy co se singlu týče. V deblu se třeba na posledním US Open dostala až do finále po boku Francouzky Kristiny Mladenovicové.

Ale ve dvouhře prožívala trápení, které sledoval celý tenisový svět. Loni po 13. prohře obletělo svět video, kdy Šuaj dostala na kurtu panickou ataku poté, co jí rozhodčí upřela jasný míč a soupeřka na antuce raději zamázla stopu. Číňanka pak v slzách skrečovala zápas a Maďarka na druhé straně kurtu nadšeně slavila.

"Šuaj je lepší člověk než většina z nás, ještě šla podat ruku rozhodčí i soupeřce. Maďarka přitom předvedla opravdu nechutné chování," napsala na síti X australská tenistka Ajla Tomljanovicová.

Obecně patří Číňanka mezi nejoblíbenější tenistky na okruhu a podle toho vypadala i reakce hráček, když tento týden po vítězství nad MccCartney Kesslerovou, konečně ukončila černou sérii.

"Přišla jsem do šatny a všichni tam skákali. Objímali mě a říkali, jak mi to přejí, že jsou za mě šťastní. Jsem ráda, že se to povedlo právě tady," zářila v rozhovoru pro WTA Insider Šuaj.

Před 15 lety právě na pekingském turnaji zaznamenala první výhru na okruhu WTA, poté v dalším kole vyřadila i tehdejší světovou jedničku Dinaru Safinovou.

A teď? Po výhře v prvním kole přidala skalp světové osmičky Američanky Emmy Navarrové.

"Možná má Bůh nějaký plán," smála se před novináři. "Ráda všechny překvapuju. Sedí mi tu kurt, počasí, vzduch, prostě všechno. Cítím se tu příjemně. Hraji přirozeně, konečně můžu hrát jako Šuaj Čang," libuje si.

Na 24 prohrách na jejím kontě se podepsaly Češky. Postupně ji srazily Petra Kvitová, Tereza Martincová a Karolína Plíšková.

"Hrála jsem proti opravdu skvělým hráčkám. Víte, on je to tak trochu asijský styl myšlení. Když se ne nám něco nepovede a učitelé nebo rodina nás peskují, máme pocit, že jsme udělali něco špatně. Ale není to tak. Je to normální, nikdo z nás není stoprocentní," vysvětlila.

Poklonu jí přes média vysekla i Američanka Coco Gaufová. "Strašně moc jí to přeju. Pamatuju si, jak ve mě věřila, jak mi říkala, že jednou vyhraju US Open. Na jednom turnaji jsme se potkaly v areálu asi pět minut po její porážce a ona mě tak vřele přišla pozdravit. Na kurtu snad není nikdo, kdo by ji neměl rád," uvedla.

Pro Šuaj je to i velká šance dostat se z nižších pater žebříčku, kvůli porážkám klesla až do šesté stovky žebříčku a v Pekingu startovala jen díky divoké kartě.

Ani třetí kolo pro ni není přitom nehratelné, její další soupeřkou je až 94. hráčka světa Greetje Minnenová.