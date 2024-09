"Sparťanský" hlouček se zhroutil. Priske je pod palbou, na tiskovce vyjel na novináře

Trenér fotbalistů Feyenoordu Brian Priske po domácím debaklu 0:4 s Leverkusenem v úvodním kole Ligy mistrů uznal kvalitu německých šampionů. Podle bývalého kouče pražské Sparty potrestal soupeř sebemenší chybu jeho týmu a byl maximálně efektivní. Sedmačtyřicetiletý Dán si zatím nedokáže vysvětlit rozpačitý vstup do sezony, věří ale v brzký obrat.

"Není nic příjemného prohrát doma 0:4, navíc v Lize mistrů. Také jsem člověk, stejně jako pro hráče je to pro mě těžká situace," uvedl Priske na tiskové konferenci.

Leverkusen, za který nastoupil i střídající český útočník Patrik Schick, nastřílel všechny branky v úvodním dějství. Dvakrát se prosadila ofenzivní hvězda Bayeru Florian Wirtz.

"Věděli jsme, že abychom uspěli, musíme předvést dokonalý výkon. Bohužel jsme udělali v prvním poločase několik špatných rozhodnutí, které soupeř nemilosrdně potrestal. Z pěti střel v první půli dal čtyři góly, hráči Bayeru ukázali velkou kvalitu," uznal Priske.

Dánský kouč zažívá po letním přesunu ze Sparty těžký začátek angažmá. V úvodu sezony sice získal nizozemský Superpohár a ve čtvrtek utrpěl na lavičce Feyenoordu první porážku, v lize ale vyhrál jediný ze čtyř zápasů. Jeho tým poztrácel body za překvapivé remízy s Tilburgem, Spartou Rotterdam a Groningenem.

"Nemám jasné zdůvodnění, proč se nám zatím nedaří. Kádr je tu dostatečně kvalitní. Dnes jsme měli v sestavě spoustu fotbalistů, kteří mají s Ligou mistrů zkušenosti, reprezentanty zvyklé na velké zápasy. Nedaří se nám ale zatím poskládat dohromady všechny maličkosti, které na téhle úrovni v součtu rozhodují. Jsem ale přesvědčený o tom, že se to brzy zlepší," řekl Priske.

Po porážce s Leverkusenem hráči Feyenoordu neutvořili tradiční kolečko ze všech hráčů a členů realizačního týmu, které Priske zavedl i ve Spartě. Trenér se tak rozhodl i kvůli kritice od části fanoušků.

"Pro mě to byl vždy nástroj jak ukázat, že jsem týmový hráč a že týmu věřím. Z nějakých důvodů, které mi nejsou zcela jasné, to tady nebylo přijato. Začalo nás to naopak rozdělovat, hráče, fanoušky, veřejnost, proto jsem se rozhodl týmové kolečko nedělat," vysvětlil bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Ze "sparťanského" kolečka se velmi rychle stala politická záležitost. "Teprve si na to zvykáme, ale teď se s tím musíme rozloučit. Hlouček se zhroutil," poznamenal novinář Sjoerd Mossou v podcastu AD Football.

Dotaz na hlouček obdržel Priske i na pozápasové konferenci, přičemž na dotaz reagoval viditelně podrážděně. "To sem nepatří, je to osobní věc," ohradil se.

‘Stop met dit persoonlijk maken!’ 💥



Feyenoord čeká v dalším kole Ligy mistrů výjezd na hřiště Girony, za kterou hraje bývalý Priskeho kapitán ze Sparty Ladislav Krejčí. S Pražany se nizozemští vicemistři utkají doma 11. prosince.