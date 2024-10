Priske zase nepřesvědčil. Feyenoord se ale doma přece jen prozdržoval k hubené výhře

Bývalý kouč fotbalistů pražské Sparty Brian Priske se poprvé v novém angažmá dočkal dvou výher v soutěžních zápasech po sobě. Feyenoord Rotterdam zvítězil v neděli v nizozemské lize 2:1 doma nad Enschede, žádná herní hitparáda to ale od favorizovaného celku zase nebyla...

I když to na hřišti pořád nevypadá bůhvíjak, alespoň výsledkově se Priskeho tým nejspíš chytá.

Dánský kouč, po mizerném vstupu slavného klubu do sezony silně kritizovaný, zažil poprvé na nizozemské adrese dvě výhry v řadě.

Na triumf 3:2 v Lize mistrů navázal v neděli v Eredivisie před vlastními fanoušky v souboji Twente.

Úspěch se však nerodil lehce a Feyenoord nebyl na vyprodaném stadionu De Kuip lepším celkem.

Na držení míče hosté vyhráli 56:44, vyslali víc střel na bránu (5:2) a zahrávali i víc rohů (6:5).

Mohli jít i do vedení, jenže Daan Rots ve vyložené šanci zamířil těsně vedle tyče. "Nekontrolovali jsme míč, rychle jsme ho odevzdávali," viděl Priske, že se jeho celku nedařilo.

Přesto domácí otevřeli skóre, když se po centru Huga Buena prosadil hlavou Ajase Ueda. Do pauzy navíc potěšil Priskeho ještě Hwang In-beom, když potrestal chybu v rozehrávce brankáře Larse Unnerstalla.

Enschede snížilo v 79. minutě poté, co Sem Steijn překonal Timona Wellenreuthera, a Feyenoord se pak k udržení těsné výhry prozdržoval. Žlutou kartou to odnesl jen Quinton Timber, to ale Feyenoordu zas tak nevadilo.

"Naše sebevědomí roste, stejně tak týmový duch. To se projevilo ve finální fázi, kdy jsme se museli bránit," uznal Priske, že byl jeho tým pod tlakem a za hubenou výhru a tři body musel být hodně rád.

"Díky tomuhle důležitému vítězství v těžkém zápase to pro nás byl skvělý týden. Blížíme se tam, kde bychom chtěli být, ale ještě nás čeká hodně kroků," vykládal dánský kouč, který v předchozích dvou sezonách dovedl pražskou Spartu k titulům v české lize.

V tabulce poskočil Feyenoord na šesté místo, na bezchybný Eindhoven ztrácí propastných jedenáct bodů, má však zápas k dobru.

Nizozemská fotbalová liga - 8. kolo:

Feyenoord Rotterdam - Twente Enschede 2:1, Ajax Amsterdam - Groningen 3:1, Deventer - Almelo 4:1, Heerenveen - Zwolle 1:1, Sittard - Alkmaar 1:0, Breda - Nijmegen 1:0, PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 2:1, Utrecht - Waalwijk 3:2.