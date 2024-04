"Poslal jsem ho do pekla." Rus násilně odvedený do armády si konečně zachytal v NHL

S dvouletým zpožděním se ruský brankář Ivan Fedotov dočkal debutu v NHL.

Brankář Philadelphie Ivan Fedotov před utkáním s New York Islanders | Foto: Reuters

Sedmadvacetiletý gólman, jenž byl v roce 2022 místo cesty do USA násilně odveden do ruské armády, nastoupil v pondělí za Philadelphii od druhé třetiny v utkání proti hokejistům New York Islanders za nepříznivého stavu 1:2.

Devatenácti zákroky pomohl domácímu týmu k bodu za porážku 3:4 v prodloužení.

"Nejsem žádný mladý kluk. Už mám nějaké zkušenosti a vím, jak to chodí," řekl Fedotov, jenž se k Flyers připojil v pátek po náhlém ukončení smlouvy s CSKA. Za moskevský klub v této sezoně KHL odchytal včetně play off 49 zápasů.

"Je mi jedno, jestli hraju od první minuty, nebo jdu na led během zápasu. Potřebuju hrát, takže na tom nezáleží. Chci pomoci týmu," prohlásil ruský gólman, který nahradil v brance Samuela Erssona, jenž inkasoval dvakrát ze šesti střel.

Po zápase si Fedotov vysloužil pochvalu náročného kouče Johna Tortorelly hlavně za výkon v druhé třetině, v níž Islanders soupeře přestříleli v poměru 17:3.

"Byl jediný, kdo hrál. Bylo to ohromující. Poslal jsem ho tak trochu do pekla," řekl Tortorella na adresu 201 centimetrů vysokého rodáka z finské Lappeenranty, jenž je nejvyšším brankářem v historii NHL spolu s někdejším gólmanem Benem Bishopem, který měří stejně.

Fedotov měl do Philadelphie, která ho draftovala před devíti lety, namířeno už předloni v červenci. Pět měsíců po začátku ruské invaze na Ukrajinu ho ale v Petrohradu zadržela policie, protože se podle prokuratury vyhýbal vojenské službě.

Brankář byl odvelen za polární kruh, i když měl po vydařené sezoně v KHL a zisku titulu s CSKA uzavřenou smlouvu s Flyers.

Philadelphia v lednu přišla o brankářskou jedničku Cartera Harta, který byl obviněn v kauze kanadské juniorky ze sexuálního napadení.

Na jeho místo se posunul Ersson, který v této sezoně odchytal 46 zápasů s průměrem 2,81 obdrženého gólu na zápasy a úspěšností zákroků 89,1 procenta.

Flyers bojují o udržení postupové pozice do play off, ve Východní konferenci jsou nyní sedmí.