Pogačar se po útoku v první alpské etapě vrátil do vedení na Tour de France

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál po útoku na Col du Galibier čtvrtou etapu Tour de France a po první horské prověrce se vrátil do žlutého dresu lídra. Dvojnásobný vítěz slavného závodu, jenž by letos po premiérovém triumfu na Giru d'Italia chtěl oslavit vzácný double, nyní vede o 45 sekund před Remcem Evenepoelem.

Po třídenním úvodu v Itálii dnes peloton zamířil na trase dlouhé 139,6 km zpět do Francie a jezdce čekaly tři vrchařské prémie. Po úvodním stoupání do italského lyžařského střediska Sestriere následoval výjezd do průsmyku Col de Montgenevre a nakonec prémie nejvyšší kategorie na Galibieru.

Pogačar se ve stoupání na Col du Galibier mohl opřít o týmové kolegy z UAE Emirates Juana Ayusa a Joaa Almeidu, kteří diktovali ostré tempo. Favorit zaútočil necelý kilometr pod vrcholem. Jeho nástup zachytil jen Vingegaard, udržel se ale jen chvilku.

Na nejvyšším místě letošní Tour v nadmořské výšce 2636 m si Slovinec dojel pro bonusovou prémii osmi sekund a v útoku pokračoval i v závěrečném sjezdu.

Vingegaarda postupně dojeli další cyklisté, Pogačara ale v pětičlenné skupince stíhali už marně. Už 12. etapový vavřín na Tour a 15. v sezoně oslavil s náskokem 35 sekund před mistrem světa a vítězem Vuelty z roku 2022 Evenepoelem. Třetí skončil v závěrečném spurtu Ayuso před Primožem Rogličem. Vingegaard ztratil další dvě sekundy.

Po protrápených úvodních etapách kvůli vyraženým zubům byl dnes v popředí vidět i Jan Hirt. Český jezdec, který těsně před startem závodu doplatil na pád po kontaktu s neukázněným fanouškem, pomáhal ve stoupání lídrovi stáje Soudal-Quick Step Evenepoelovi a sám pak dojel na 29. místě s odstupem 4:07 za vítězem.

Ve stoupání na Galibier odpadl ve žlutém jedoucí Richard Carapaz a jako první Ekvádorec v historii si vedení na Tour užil jen jeden den. V průběžném pořadí, v němž měl před dnešní alpskou prověrkou stejný čas jako trio Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, ztratil na vítěze více než pět minut.

Cyklistický závod Tour de France - 4. etapa: Pinerolo - Valloire (139,6 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 3:46:38, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step), 3. Ayuso (Šp./UAE Emirates), 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -35, 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -37, …29. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:07.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 19:06:38, 2. Evenepoel -45, 3. Vingegaard -50, 4. Ayuso -1:10, 5. Roglič -1:14, 6. Rodríguez -1:16, …70. Hirt -56:54.