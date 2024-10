Pekingem otřásl vítězný řev Alcaraze. V úžasném finále přetlačil krále Sinnera

Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál turnaj v Pekingu. Ve finále porazil 6:7, 6:4 a 7:6 obhájce trofeje a světovou jedničku Jannika Sinnera z Itálie, přestože v tie-breaku rozhodující sady prohrával už 0:3.

Alcaraz vstoupil do zápasu dobře, ale první sadu i přes vedení 5:2 nakonec prohrál 6:8 v tie-breaku. Druhý set třetí hráč žebříčku rozhodl brejkem za stavu 4:4, ale to nejlepší si jednadvacetiletý Španěl nechal do zkrácené hry rozhodujícího setu.

V ní Alcaraz prohrával už 0:3, pak se ale neuvěřitelně zvedl a suverénně získanými sedmi body za sebou rozhodl o vítězství. Po triumfech ve Wimbledonu, Roland Garros a Indian Wells si připsal čtvrtý letošní titul.

Sinner, nad kterým se vznáší hrozba trestu za doping, po 14 vítězstvích našel přemožitele. Třiadvacetiletý Ital přišel také o možnost získat třetí titul za sebou po triumfech v Cincinnati a US Open.