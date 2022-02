"Pekelná krajina." Diváci kroutí hlavou nad nejošklivějším sportovištěm OH

Pekelná krajina, pracoviště Homera Simpsona, ošklivý nebo dystopický. Uživatelé sociálních sítí hodnotí olympijský areál pro akrobatické skoky na lyžích v Pekingu příkře. Číňané postavili 64 metrů vysokou konstrukci u bývalé ocelárny.

Obří lyžařská rampa Big Air Shougang sousedí s obrovskými chladicími věžemi. Dříve areál v pekingské čtvrti Š'-ťing-šan poskytoval práci tisícům lidí, ale také přispíval ke znečištění ovzduší ve městě.

Úředníci lokalitu vybrali jako reprezentanta udržitelnosti s tím, že se z průmyslové oblasti stala oblast pro kulturní a volnočasové využití, píše britský server Daily Mail. Jedna z obrovských chladicích věží bude například sloužit jako místo pro svatby.

Samotná lyžařská rampa v Shougangu zůstane na svém místě i po skončení her a stane se tak prvním stálým můstkem pro akrobatické skoky na lyžích na světě. "Připadá mi to, jako by to vzniklo ve virtuálním světě, ve videohře," popsal své pocity americký akrobatický lyžař Nick Goepper.

"Místo konání je úžasné a větší skok je tak divoký, je to tak skvělé místo, kde se skáče," chválila si prostředí britská freestylová lyžařka Kirsty Muir. Francouzský závodník Antoine Adelisse dodal: "Když jsem byl poprvé nahoře, byl jsem trochu zklamaný, protože když jsme nahoře, obvykle vidíme hory. Ale když se rozsvítí světla, je to opravdu úžasné."