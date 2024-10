Pastrňák hvězdou. Český kanonýr se znovu gólově prosadil a Boston má první výhru

Český útočník David Pastrňák se střelecky prosadil i ve druhém utkání nového ročníku hokejové NHL. Při výhře Bostonu nad Montrealem 6:4 zapsal stejně jako Pavel Zacha i asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Úřadující mistr světa Pastrňák vstřelil v zámořské lize 350. gól, což dokázal jako čtvrtý Čech v historii soutěže po Jaromíru Jágrovi, Patriku Eliášovi a Milanu Hejdukovi.

Na konci druhé třetiny poslal Boston do vedení 4:2 střelou z první z mezikruží, kam dostal zpoza branky přihrávku od reprezentačního spoluhráče Zachy. Dva góly zaznamenala letní posila z Ottawy Mark Kastelic.

David Kämpf přihrál na vítěznou branku Toronta, které vyhrálo na ledě New Jersey 4:2. V 15. minutě vybojoval puk před brankou poté, co soupeři nadzvedl hokejku, a usnadnil práci Stevenu Lorentzovi, který pohotově zvýšil bekhendem na 3:0. Za New Jersey odehrál téměř jedenáct minut Ondřej Palát, bodově se ale neprosadil.

Radek Faksa poprvé skóroval za St. Louis, jeho branka pomohla k obratu proti San Jose a k výhře 5:4 v prodloužení. Jan Rutta v dresu Sharks zaznamenal asistenci.

Obránce Rutta nahozením od modré čáry asistoval u druhého gólu Sharks. Za brankou si vzala kotouč jednička letošního draftu Macklin Celebrini a vyzval přihrávkou Tylera Toffoliho, který chladnokrevně zakončil. V prvním ostrém zápase v NHL zaznamenal Celebrini i branku, protože už v 8. minutě otevřel skóre.

Sharks vedli po dvou třetinách 4:1, ale na začátku třetí periody nastartoval obrat Faksa, letní posila z Dallasu, za který hrál celou dosavadní kariéru v NHL.

Český útočník se natlačil před branku a propasíroval puk za záda gólmana MacKenzieho Blackwooda. Srovnání zařídili Ryan Suter a minutu před koncem řádné hrací doby Justin Falk. Otočku dokonal v prodloužení Brayden Schenn.

Brankář David Rittich přihlížel jen z lavičky vítězství Los Angeles na ledě Buffala 3:1. Hattrickem zazářil kapitán týmu Anže Kopitar. Za Buffalo dostal příležitost stejně jako při pražském vstupu do sezony mladý český útočník Jiří Kulich. Odehrál bezmála šestnáct minut a zaznamenal dvě střely na branku.

Šanci dostal i Jakub Lauko v prvním utkání Minnesoty. Dvakrát během dvanáctiminutového pobytu na ledě vystřelil, bod si ale nepřipsal. Tým Wild zvítězil nad Columbusem 3:2.

Výsledky NHL:

Boston - Montreal 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Branky: 14. a 56. Kastelic, 12. McAvoy, 19. E. Lindholm (Pastrňák), 36. Pastrňák (Zacha), 37. Koepke - 9. a 56. Gallagher, 13. Caufield, 50. Josh Anderson. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17. 850. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Kastelic, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Buffalo - Los Angeles 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky: 37. Tuch - 41., 59. a 60. Kopitar. Střely na branku: 33:22. Diváci: 19. 070. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Tuch (Buffalo).

Ottawa - Florida 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 6. a 59. Stützle, 11. Pinto - 36. Forsling. Střely na branku: 31:31. Diváci: 19 346. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Stützle (oba Ottawa), 3. Forsling (Florida).

New Jersey - Toronto 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)

Branky: 20. Bratt, 40. Meier - 9. Pacioretty, 12. McMann, 15. Lorentz (Kämpf), 35. Tavares. Střely na branku: 24:22. Diváci: 16. 764. Hvězdy zápasu: 1. Lorentz, 2. Hildeby (oba Toronto), 3. Meier (New Jersey).

NY Islanders - Utah 4:5 v prodl. (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)

Branky: 12. Duclair, 42. Horvat, 47. Pageau, 58. Cyplakov - 48. a 63. Guenther, 20. Crouse, 34. Sergačjov, 59. Doan. Střely na branku: 25:26. Diváci: 17. 254. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Duclair (NY Islanders).

Detroit - Pittsburgh 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Branky: 4. a 49. DeBrincat, 33. Tarasenko - 16. a 23. Beauvillier, 24. D. O'Connor, 26. M. Pettersson, 42. E. Karlsson, 53. Hayes. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17. 916. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier (Pittsburgh), 2. DeBrincat (Detroit), 3. Malkin (Pittsburgh).

Nashville - Dallas 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)

Branky: 24. Forsberg, 45. Novak, 59. O'Reilly - 29. a 39. Marchment, 23. Hintz, 23. J. Robertson. Střely na branku: 35:20. Diváci: 17. 544. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg (Nashville), 2. Marchment (Dallas), 3. Novak (Nashville).

Minnesota - Columbus 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 18. Boldy, 37. Eriksson Ek, 50. Zuccarello - 22. K. Johnson, 58. Werenski. Střely na branku: 26:32. Diváci: 18. 613. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Gustavsson, 3. Johansson (všichni Minnesota).

San Jose - St. Louis Blues 4:5 v prodl. (2:1, 2:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 8. Celebrini, 18. Toffoli (Rutta), 29. Zetterlund, 38. Goodrow - 9. Bučněvič, 43. Faksa, 47. R. Suter, 60. Faulk, 61. Schenn. Střely na branku: 29:40. Diváci: 17. 435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini (San Jose), 2. Schenn (St. Louis), 3. Toffoli (San Jose).