Pastrňák má nominaci jistou, prohlásil Nedvěd. Hertla podle něj klub pro MS neuvolní

Generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd uvedl, že zůstává v kontaktu s řadou hráčů ze zámoří, kteří by mohli posílit tým pro domácí mistrovství světa. Vše závisí nejen na tom, kam dojdou jejich týmy v play off NHL, ale také na zdravotním stavu hokejistů a přístupu jejich klubů.

"Se všemi jsme v kontaktu, ale je otázka, zda budou zranění, jestli je klub uvolní," prohlásil Nedvěd.

"Třeba Tomáš Hertl má zájem, ale nemyslím si, že ho klub uvolní, i kdyby vypadli. Jinak jsme s ním domluvení, chce reprezentovat, ale myslím, že i kdyby prošel výstupními prohlídkami, tak nám ho klub neuvolní," uvedl manažer o útočníkovi Vegas Golden Knights. Obhájci Stanley Cupu navíc vedou v sérii proti Dallasu 2:1.

Prozradil, že vedle Hertla jsou dalšími hráči na seznamu obránci David Jiříček s Radimem Šimkem či útočník Jiří Smejkal.

"Uvidíme. Smejky pokračuje dál, včera vyhráli. Kdyby byl fit, asi by se připojil, ale teď to není na pořadu dne," řekl Nedvěd.

"Měl jsem dlouhý hovor se Stevem Yzermanem (generálním manažerem Detroitu) ohledně Radima Šimka k jeho uvolnění, ale bohužel - trenéři si přejí, aby zůstal na farmě," přiblížil Nedvěd situaci zkušeného zadáka.

"Je tam jejich lídr, musíme čekat, Detroit se rozhodl ho neuvolnit. Zkrátka se rozhodli, že dokud bude farma hrát, tak ne. Leda kdyby nehrál, to by nám ho poslali prvním letadlem," vylíčil bývalý skvělý útočník.

U Jiříčka je podle něho malinko větší šance. "S Columbusem jsem se bavil čtyřikrát a snažím se, aby nám ho před šampionátem pustili. Šance je, ale garantovat to nemůžu," krčil rameny Nedvěd.

Bývalý vynikající útočník naopak řekl, že seznam nezahrnuje jména útočníků Lukáše Rouska s Jiřím Kulichem. "U nich sehrálo roli, že s nimi nemáme zkušenost na mistrovství světa," vysvětlil.

"Kdyby ta možnost byla, určitě jsme se na ně chtěli podívat v průběhu našeho dosavadního kempu, ale to se nestane, protože postoupili do play off," dodal.

Už nyní je ve výběru 12 hráčů ze zámoří. Stanovené maximum ale s trenérem Radimem Rulíkem nemají.

"Počet vůbec nehraje roli. Jde o kvalitu a hráče samotné. Kdyby to bylo tak, že máme 17 hráčů z Evropy a zbytek z NHL s tím, že to mužstvo bude mít kvalitu, nikdo s tím nemá problém. Stejně tak i obráceně," upozornil Nedvěd.

"Ti hráči hrají v NHL z nějakého důvodu. Ale také to neznamená, že když máš nálepku NHL, budeme ti garantovat místo na šampionátu. Jediný, kdo má nominaci jistou, je Pastrňák," prohlásil Nedvěd.

Hvězdný kanonýr stojí ovšem s Bostonem jedinou výhru od postupu a pokračování v play off NHL.

"V Brně je to pro všechny nominační turnaj," zmínil Nedvěd České hry, generálku na světový šampionát.

Trenéři byli od začátku naklonění možnosti využít nejméně dva brankáře ze zámoří. Nakonec oslovili trio Lukáš Dostál, Petr Mrázek, Karel Vejmelka.

"Měli jsme tuhle možnost. Přemýšleli jsme i nad jinými jmény, ale dávalo nám to největší smysl takhle. I s vědomím toho, že jeden z nich bude trojka," uvedl Nedvěd.

Vedení mužstva rovněž dál pracuje s myšlenkou čekat ještě i na vývoj druhého kola play off NHL.

"Pořád je to na pořadu dne. Pak se budeme muset samozřejmě rozhodnout, ale asi by byla škoda si tuhle šanci nenechat otevřenou. I když to klukům přejeme, aby došli co nejdál, můžou tam vypadnout Boston, Vancouver," zmínil Nedvěd.

"Byla by škoda si pak na takové hráče nesáhnout," poukázal Nedvěd na možnost posílit tým právě o Pastrňáka s Pavlem Zachou (Boston) či elitního beka Filipa Hronka (Vancouver). Barvy Bruins hájí ještě útočník Jakub Lauko.

Hraniční termín stanovený nemají. "Teď bylo prvořadé dát do kupy nejlepší mužstvo z hráčů, které máme k dispozici, na turnaj v Brně. Pak kádr zúžíme a budeme se bavit zase dál. S kádrem jsme spokojení, kemp probíhá dobře, ale také jsme ještě nebyli úplně tak prověření, což přijde v tomto týdnu. Pevně věříme, že uspějeme," doplnil Nedvěd.

Češi vstoupí do závěrečného turnaje Euro Hockey Tour ve čtvrtek proti Finsku od 18:00. O víkendu je čekají zápasy od 16:00: v sobotu proti Švédsku a v neděli proti Švýcarsku. Ve Winning Group Areně se sejde Rulíkův výběr v úterý.

Šampionát zahájí Češi v pátek 10. května v Praze opět proti Finsku.