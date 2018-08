Začátek obstaralo peklo pod Petřínem. Z Prahy odstartovala 2222 km dlouhá cyklojízda

před 1 hodinou

V úterý vyrazily z Prahy tři stovky cyklistů na trasu nejdelšího cyklo maratonu v Česku. Hned na úvod je čekal hodně těžký výjezd z Malé strany nahoru na Petřín.

Praha - Šestý ročník benefičního cyklo maratonu pořádaného neziskovou organizací "Cesta za snem" odstartoval netradičně vrchařskou prémií do strmého kopce petřínskými zahradami na Praze 1. Dvoukilometrový výjezd na poledním slunci okamžitě prověřil všechny týmy.

Podmínkou organizátorů bylo, aby se měřeného úseku na Petřín účastnil alespoň jeden handicapovaný cyklista z týmu. Se třicetistupňovým stoupáním se tak rvali muži i ženy na handbicích, tandemových kolech, tricyklech nebo lehokolech.

Stoupání nakonec pokořili všichni. "Já jsem to organizátorům v čele s Héřou Volfem rozmlouval. Ten kopec jsem jel už v minulosti v rámci nějakého závodu a musím říct, že jsem tam umíral technicky. Myslel jsem, že to fakt nevyjedu. Je to náročné, ale zase rozumím tomu proč do toho chtěl tým Cesty za snem jít. Je potřeba ukázat, že se nevzdáváme a můžeme posouvat své limity," hodnotil výjezd na Petřín paralympijský medailista Michal Stark.

Video: Cesta za snem

Dole pod Petřínem startovali jednotlivé týmy zástupci partnerů, prezident skupiny Metrostav Jiří Bělohlav nebo starosta hostující městské části Praha 1 Oldřich Lomecký a za hlavní město profesorka Eva Kislingerová. O moderování se postaral Jakub Ouvín, moderátor a biker se vzrůstovým postižením a atmosféru bouřlivého startu podpořili bubeníci ze skupiny Groove Army Praha.

Z Petřína maraton zamířil na Plzeň, Žatec, Jáchymov a zpět do pražského základního tábora na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dnes a zítra vytvoří cyklisté ještě další dvě přibližně tři sta kilometrové smyčky okolo Čech. Turnov, Lázně Bělohrad, Kladruby, Poděbrady, Praha a Blaník, Třeboň, Karlštejn, Praha. Poté se na kolech přesouvají do Brna, na Moravskou část maratonu.

Letošní Metrostav handy cyklo maraton bude končit 4. srpna na Kampě na Praze 1, kde je připraven celodenní zábavný program pro dospělé i děti. Vystoupí například Těžkej Pokondr a Royal Squad.

Maraton můžete sledovat on-line na www.cestazasnem.cz