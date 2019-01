Sjezdaři se na mistrovství světa prali s těžkou tratí, ta v SP patří nehandicapovaným

před 25 minutami

První část mistrovství světa mají čeští lyžaři za sebou. Ve slovinské Kranjské Goře probíhaly technické disciplíny, ve kterých čeští reprezentanti nezajeli žádný výrazný výsledek. Vzhledem k náročnosti tratí i ke kvalitě konkurence však byli s výkony spokojeni.

Že budou závody náročné, poznali čeští reprezentanti již při tréninku, kdy měli možnost absolvovat na závodním kopci dvě volné jízdy. Trať byla totožná s tou, kterou tady jezdí při světovém poháru nehandicapovaní muži. Příležitostí potrénovat nebo si zazávodit na podobných pistách Češi moc nemají.

Světový šampionát začínal obřím slalomem, kdy se na start postavil zrakově handicapovaný Tadeáš Kříž a lyžaři na monoski, Pavel Bambousek a Petr Drahoš. Ten bohužel nedokončil druhé kolo, když zavadil stabilizátorem o bránu a upadl.

"Je to škoda, měl jsem radost z prvního kola, kdy se mi podařilo zajet slušnou jízdu. Mrzí mě, že jsem tady nedokončil ani jeden ze závodů," zhodnotil své působení na MS Petr Drahoš. Tadeáš Kříž s trasérem Radimem Nevrlým skončili desátí. Byli sice zklamaní z časové ztráty, nicméně tato dvojice zatím sbírá zkušenosti. Jezdí teprve třetí sezónu, a přestože se jim tentokrát nepodařilo předvést dravou jízdu, kterou v tréninku umí, jejich výkonnost postupně stoupá.

Nejzkušenější z lyžařů Pavel Bambousek skončil na ledové a technicky náročné trati osmnáctý. Famózním výkonem se může pyšnit zcela nevidomý Slovák Marek Kubačka, který se v obřím slalomu stal mistrem světa a zajel nejlepší čas ze všech mužů napříč kategoriemi. Anna Pešková skončila pátá z pěti startujících žen se zrakovým handicapem.

Slalom nikdo z českých mužů nedokončil, na náročné trati vypadli už v prvním kole. Pěknou jízdu Tadeáše Kříže smolně ukončil tzv. špicar. Pavel Bambousek podjel na závěrečném hangu jednu z bran, vyjel mimo stopu a již se z hlubšího sněhu nedokázal vrátit do tratě. Anna Pešková dojela opět na posledním místě, měla však radost, že závod dokončila bez zádrhelu. "Dojet obě kola tak dlouhého a těžkého slalomu, to je u mě skoro zázrak. Jsem za to opravdu ráda, i když časová ztráta je veliká." řekla Pešková.

Nyní se všichni závodníci přesunuli do italského střediska Sella Nevea, kde pokračuje mistrovství světa rychlostními disciplínami. Lyžaře čekají dva dny měřených tréninků sjezdu, poté samotný sjezd, následuje den volna a světový šampionát bude končit čtvrteční super kombinací a pátečním super obřím slalomem.