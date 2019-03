Sitting Bulls v basketbalové Eurolize neuspěli. Nyní vyhlíží finále rakouské soutěže

před 2 hodinami

Sitting Bulls, rakouský tým basketbalistů na vozíku, skončil ve víkendové Eurolize na posledním místě. V sestavě měl i tři Čechy: Ondřeje Plisku, Jiřího Vrbu a Adama Erbena.

Během dvou dnů odehráli basketbalisté čtyři utkání. Zvítězit se jim však podařilo jen v jediném, a to proti celku z italského Varese. "Chtěli jsme být mezi prvními třemi týmy, což by nám zaručovalo postup do dubnového finálového evropského turnaje," říká Ondřej Pliska. "Když ale vidím, jak se sezona vyvíjela, tedy různá zranění a herní vytížení, tak jsme se s tím prali, jak se dalo," doplňuje český basketbalista.

Nejtěsnější prohru zaznamenal rakouský celek proti týmu Baski TSOP Petrohrad, když prohrál pouze o dva body 49:51. "Bylo to první utkání v turnaji proti papírově nejslabšímu soupeři, které jsme chtěli vyhrát," zmiňuje předzápasové cíle Pliska. "V první čtvrtině jsme vedli o 10 bodů, ale Rusové to před koncem první půle stáhli. Pak už to byl souboj o každý bod až do konce. Rozhodla trochu nezkušenost a zbrklost v posledních dvou minutách," lituje.

Jediné vítězství přišlo ve střetnutí s italským týmem ASD Handicap Sport Varese. Až do konce druhé části bylo utkání celkem vyrovnané. Na začátku třetí čtvrtiny ale rakouské družstvo odskočilo na rozdíl 13 bodů. Své vedení pak nepustilo a zvítězilo 53:35. Nejvíce bodů si v zápase za Sitting Bulls připsal Adam Erben.

Na povedené výkony se celku z Rakouska v sobotu navázat nepodařilo. Nejprve prohráli 42:76 s SSD Santa Lucia Řím, a poté 51:82 s TSK Rehab Merkezi Engeliller SK z Ankary.

Do utkání s Římem nevstoupili domácí vůbec dobře. Hned po dvou minutách prohrávali 2:9. Na konci první desetiminutovky byl rozdíl už o 19 bodů. "V sobotu jsme proti Santa Lucii prospali začátek zápasu. Pak už se to proti tak zkušeným týmům jen těžko otáčí," říká Pliska. Hráči z hlavního města Itálie skóre stále navyšovali a do poslední čtvrtiny šli s náskokem 29 bodů. Celkově pak zvítězili 76:42.

I přes dvě porážky ještě mohli Sitting Bulls pomýšlet na postup na finálový turnaj. Situaci jim ale zkomplikovali Italové, kteří porazili v prodloužení tým z Ankary. Aby domácí postoupili, nezbývalo jim nic jiného než Turky porazit také. To se jim ale nepodařilo.

"Bohužel už to bylo nad naše síly. Zvlášť když Turci hráli v podstatě před domácím publikem. Četná turecká komunita ukázala svou soudržnost v celé Evropě a ani tady nezklamala," popisuje Pliska atmosféru, kterou připravili svému celku turečtí fanoušci. Ti se pak mohli na konci zápasu se svým družstvem radovat z vítězství 82:51.

Odehrát čtyři utkání ve dvou dnech bylo také velmi náročné fyzicky. "Snažili jsme se na to připravovat dlouhodobě od začátku sezony," přibližuje Pliska. "My jsme letos nebyli v takové formě jako loni. Od počátku sezony se potýkáme se zraněními jednotlivých hráčů a měsíc před Euroligou se to dotklo i dvou hráčů ze základní pětky. Do toho nějaké menší zažívací potíže dalších dvou hráčů a bylo to znát," dodává.

Hned o víkendu čeká celek odveta semifinále rakouské ligy. "Vzhledem k výsledku v prvním zápase by mělo jít jen o formalitu, ale určitě to budeme brát seriózně vzhledem k nadcházejícím víkendům, kdy náš čeká finále ligy. Takže teď po nepovedené Eurolize máme před sebou už jen boj o titul," přibližuje plány Pliska.