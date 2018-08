Paraatleti jsou v dějišti evropského šampionátu, největší medailovou nadějí je Datinská

před 1 hodinou

V pondělí startuje v Berlíně atletické mistrovství Evropy handicapovaných. V Německu nechybí ani česká výprava, jejíž největší medailovou nadějí je Eva Datinská. Čtyřnásobná paralympijská medailistka už absolvovala první trénink.

Berlín - Eva Datinská do poslední chvíle nevěděla, jestli se za její hlavní disciplínu budou udělovat cenné kovy, či nikoli. Ve vrhu koulí kategorie F37 neměla žádnou soupeřku a čekala, jestli organizátoři sloučí soutěž s kategorií F36. Nakonec se tak stalo a čtyřnásobná bronzová medailistka může bojovat o svou třetí zlatou medaili z mistrovství Evropy.

"Před mistrovstvím Evropy se cítím dobře. Snažila jsem se trénovat, co to šlo, uvidíme, jak to dopadne. Soupeřky moc neznám, protože jsem na vrh koulí spojená s kategorií F36 a nikdy jsem v ní nezávodila. Vždy jsem byla spojená s kategorií F38. Na disk už to bude jiné. Tam mám právě F38 a soupeřky znám. Tam jsme vyrovnané," komentovala rozdělení soutěže česká atletka.

Na svých prvních velkých závodech byla už v roce 2000. Na paralympijských hrách byla tehdy devátá za výkon 6 metrů a 66 centimetrů. Její výkonnost šla nahoru a na následujících hrách už si na krk pověsila bronz. Medaile se od ní očekává i v Berlíně.

Osobní rekord Evy Datinské má nyní hodnotu 11 metrů a 32 centimetrů. "Ambice ve vrhu koulí mám, chci se pokusit vybojovat nějakou tu medaili. V disku uvidím. Letos jsme s trenérem Petrem Vrátilem změnili techniku a učím se celou otočku. Ve vrhu koulí si věřím víc, protože když jde v závodu do tuhého, tak za ta léta s tím už něco dokážu udělat. V disku tolik vyházená nejsem a nedokážu dělat zázraky," prozradila své ambice Eva Datinská.

Česká medailová naděje už má za sebou i první trénink. "Zázemí na stadionu i samotný stadion je hezký. Znám ho už velice dobře, protože každý rok na něm Němci pořádají Grand Prix. První trénink probíhal dobře. Spíš jsem se šla protáhnout a párkrát si vrhnout, jelikož zítra už závodím, tak abych to nepřehnala," dodala s úsměvem Datinská.