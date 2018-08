O třetí cenný kov se na ME v atletice postaral Aleš Kisý

před 1 hodinou

Aleš Kisý dokázal vyrovnat své letošní maximum a za výkon 8 metrů a 17 centimetrů bral stříbrnou medaili.

Berlín - Ještě před finálovým bojem koulařů kategorie F53, F54 měl Aleš Kisý napilno. "Ještě před závodem jsem musel řešit problémy s kozou, na které sedím. Nelíbila se jim pružnost zádové opěrky, ale naštěstí to dopadlo dobře. Každopádně jsem měl informaci, že pokud mi rozhodčí mávne červený praporek, tak to budu muset nějak akutně řešit přímo při závodě a to byl pro mě velký problém a hlavně stres. Naštěstí rozhodčí sledovali hodně tyče, kterých se držíme, takže to dopadlo dobře," popsal stres před závodem Aleš Kisý.

Ve finále si všechen stres český reprezentant vynahradil. Čtvrtým pokusem vyrovnal své letošní maximum na velkých závodech a za výkon 8,17m bral stříbro. Zvítězil francouzský reprezentant Jean Francois Maitre. "Šel jsem do souboje s kategorií F54 a po zkušenostech už jsem věděl kolik musím vrhnout, aby to vyšlo na medaili. Hodil jsem tady nejlepší letošní výkon na velkých závodech. V Ostravě to bylo ještě dál, tam jsem měl 8,35m. Já jsem rád, že se dostávám přes osm metrů, ale doufám, že příští rok na mistrovství světa v Dubaji to bude ještě o 20-30 cm dál."