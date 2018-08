Česká výprava už má na ME v Berlíně deset medailí

před 2 hodinami

Zatím nejpřekvapivější medailistkou je na mistrovství Evropy v Berlíně teprve patnáctiletá Rozálie Mošovská, která získala stříbro v hodu oštěpem v kategorii F53/54. Páteční program evropského šampionátu přinesl českým barvám zatím nejvíce medailí. Cenné kov do sbírky přidaly čtyři atletky – Anna Muziková, Anna Luxová, Eva Datinská a Tereza Jakschová. Umístění na stupních vítězů si Jakschová vybojovala i v sobotu.

Berlín - Rozálie Mošovská bojovala o zlato v kategorii F53/54 a oštěp poslala ve čtvrté sérii do vzdálenosti 11 metrů a 15 centimetrů. Dlouho to vypadalo na první zlato pro českou výpravu, ale to nakonec získala Běloruska Yuliya Nezhuraová, která prvním pokusem překonala letošní maximum. To má nyní hodnotu 11,22m.

Rozálie Mošovská je talentem české atletiky handicapovaných. Trenér Pavel Martínek věřil v dobré umístění už před evropským šampionátem. "Rozálie je taková naše hvězdička ve Sportovním klubu Jedličkova ústavu. Věděl jsem, že podá dobrý výkon, ale stříbro jsem nečekal ani já. Je to výborná zpráva," hodnotil výkon své svěřenkyně Pavel Martínek. "Soupeřky, které šly po mně, jsem samozřejmě sledovala a do poslední chvíle jsem doufala, že by to mohlo být zlato. Ale i to stříbro je super! Svoje výkony jsem naopak až tak moc nevnímala, nevšimla jsem si toho nejdelšího, takže jsem nevěděla, proč se trenér tak raduje," komentovala svůj úspěch nejmladší členka výpravy.

O bronzový úspěch postaraly dvě Anny - Muziková v hodu kuželkou kategorie F32 a Luxová ve vrhu koulí kategorie F35. "Jsem ráda, že se finále účastnila i Řekyně, protože jinak bychom byli jen tři a sloučily by naši kategorii s další a já bych vůbec neměla šanci. Tohle je moje první velká medaile, takže jsem ráda. Výkon mohl být lepší. Pokud by se mi dnes povedlo přiblížit se k osobáku, tak bych byla druhá, ale na to se nehraje," hodnotila bronzovou medaili Anna Luxová.

Dvě sprinterské medaile vybojovala Tereza Jakschová v kategorii T47. V pátek na stovce byla jen jediná atletka lepší. Polka Alicja Jerominová proběhla cílem v čase 13,02. Česká reprezentantka byla o 17 setin sekundy pomalejší. V sobotu přidala druhý cenný kov na dvojnásobné trati, kde byla bronzová.

Druhou medaili přidala i Eva Datinská. Po druhé příčce v disku byla stříbrná i ve vrhu koulí kategorie F36/37. "Já jsem nikdy na velkých závodech nesoupeřila s kategorií F36, takže to bylo pro mě trochu jiné. O vítězce si myslím, že bylo rozhodnuto už před zahájením soutěže. Koberová je opravdu dobrá. Já jsem bojovala o stříbro a vyšlo to dobře," popsala pocity po druhém cenném kovu Eva Datinská.

Zatím poslední medaili vybojovala Eva Kacanu ve vrhu koulí v kategorii F53/54. Za výkon pět metrů a dva centimetry brala bronz.