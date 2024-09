Paraběžkyně "s boulí v rozkroku" spustila poprask. Útok na spravedlnost, zní z Anglie

Jen co utichla bouřlivá debata ohledně případu boxerek Lin Jü-tching z Tchaj-wanu a Alžířanky Imán Chalífové na OH v Paříži, téma genderu na vrcholných soutěžích opět plane: na paralympijských hrách nastoupila historicky první transgenderová sportovkyně. Italka Valentina Petrillová se sice nedostala do finále běhu na 400 metrů, přesto její start vzbudil velmi kontroverzní reakce.

Transgender paralympijská sprinterka Valentina Petrillová přišla o místo ve finále běhu na 400 m žen T12 v Paříži 2024, přestože si vytvořila nový osobní rekord. 51letá zrakově postižená sportovkyně, která je dvojnásobným otcem a v mužské kategorii běžeckých závodů vyhrála 11 národních titulů, se do semifinále kvalifikovala poté, co jejímu startu dal sportovní orgán paralympijských her zelenou. Petrillová sice doběhla třetí a časem 57,58 sekundy si zlepšila osobní rekord, do finále ale nepostoupila. Zato vzbudila bouřlivou debatu o tom, jestli je fér, aby mezi ženami startovali transgender sportovci, kteří se narodili a dospěli jako muži. Petrillová přitom jako muž startovala ještě ve svých 45 letech. Zástupci světové asociace paralympijské atletiky trvali na tom, že hladina testosteronu Petrillové ji činí způsobilou závodit. Není to však jediná kontroverze vznášející se nad Italkou. Zatímco venezuelská a čínská závodnice v rozběhu T12 pro zrakově postižené potřebovaly průvodce, Petrillová běžela bez pomoci. Sama byla ze svého startu nadšená. Po závodě sice odmítala hovořit s médii, vyjádření však poskytla oficiálnímu kanálu paralympijských her. Podle svých slov věří, že byla inspirací pro mnoho dalších transgender sportovců a tvrdila, že její běh byl historický a učinil z úterka datum, na které se bude vždy vzpomínat. "Nechci slyšet o diskriminaci nebo předsudcích vůči trans lidem. Mnoho lidí umírá, protože jsou trans. Lidé jsou zabíjeni, protože jsou trans. Protože přicházejí o práci. Protože nesportují. Pokud jsem to dokázala já, zvládnou to i všichni ostatní," komentovala své představení. I přes vzletná slova se Petrillová během své účasti v Paříži setkala s kritikou. Například německá paraběžkyně Katrin Mueller-Rottgardtová v rozhovoru pro deníku Bild řekla, že každý by měl žít v každodenním životě tak, jak se cítí pohodlně, v závodním sportu je to ale pro ni obtížné akceptovat. "Petrillová žila a trénovala jako muž po dlouhou dobu, takže existuje možnost, že její fyzické atributy jsou odlišné od těch, kteří se narodily jako ženy. To by jí mohlo poskytnout výhodu," řekla. Do sporu zasáhla i madridská právnička Irene Aguiarová, která poukázala na to, že Petrillová měla zabrat místo španělské atletce Melanii Bergesové. Italka předčila nevidomou soupeřku v kvalifikaci na paralympiádu. Britský novinář a moderátor Piers Morgan si ve svém komentáři v anglickým médiích nebral už vůbec žádné servítky. "Tento týden jsme museli vytrpět šokující podívanou na paralympijskou sportovkyni Valentinu Petrillovou, která běžela po boku žen v závodě na 400 metrů, přestože jí bylo 51 let a měla velkou vybouleninu ve tvaru penisu v rozkroku," napsal známý žurnalista. Podle něj již několik let dochází k plíživému a zákeřnému útoku na práva žen na spravedlnost a rovnost ve sportu, jenž je poháněn agresivní trans lobby, která používá odporné šikanující taktiky, aby umlčela odpůrce. "A nyní vidíme, že to vede přesně tam, před čím jsem opakovaně varoval. K úplné a naprosté frašce a ke skutečné existenční hrozbě pro integritu ženského sportu," dodal Morgan.