Tady jste páchali největší zločiny. Hokejová Osvětim přivítala Němce drsným způsobem

Polský hokejový šampion Unie Osvětim poutá v novém ročníku evropské Ligy mistrů nečekanou pozornost. Nejdříve překvapil výsledkem ve Finsku a po zápase proti Eisbären Berlín se řeší choreo jeho fanoušků, kteří připomněli hrůzy druhé světové války.

Osvětim zná celý svět kvůli bývalým koncentračním táborům Auschwitz a Birkenau, v nichž během druhé světové války zemřely miliony lidí.

Dnes sídlí v čtyřicetitisícovém městě úspěšný hokejový klub, který letos na jaře po 20 letech vyhrál nejvyšší polskou soutěž a poprvé v historii se kvalifikoval do Ligy mistrů. Hned v prvním domácím utkání na sebe v sobotu upozornil drsným choreem.

"Vítejte ve městě vašich největších zločinů. Německé tábory smrti," stálo na transparentu při nástupu polských a německých ligových mistrů.

Posléze fanoušci Osvětimi narušovali i německou hymnu. Bylo takřka jisté, že vedení Ligy mistrů zahájí disciplinární řízení.

"Jednou ze silných stránek soutěže je schopnost spojovat země, kultury a fanoušky v přátelském prostředí. Incidentu z Osvětimi litujeme, ten náš postoj neodráží," uvedli zástupci Ligy mistrů v prohlášení pro švédský deník Expressen.

"Liga mistrů neposkytuje žádnou platformu pro politické postoje jakéhokoli druhu, bez ohledu na kontext," dodalo vedení soutěže.

Berlínští hokejisté dorazili do Polska už v pátek den před zápasem a oběti válečných zvěrstev uctili návštěvou bývalého koncentračního tábora.

Zástupci vedení Osvětimi se soupeři za to, že ho fanoušci spojovali se zločiny spáchanými před 80 lety, omluvili.

"Dokonce i na ledě došlo k omluvě od jednoho z hráčů Osvětimi," prozradil prezident Eisbären Berlín Thomas Bothstede.

Hráči se k transparentu vyjadřovat nechtěli. "Ani jsem si toho nevšiml, byl jsem vtažen do zápasu. Viděl jsem to v médiích, ale není na mně coby na hráči, abych to nějak komentoval," podotkl švédský brankář Osvětimi Linus Lundin.

Samotný zápas skončil vítězstvím Berlína 4:1. Ve čtvrtek přitom Osvětim sahala po senzaci ve Finsku, kde proti Ilvesu Tampere ještě tři minuty před koncem vedla 3:2. Nakonec padla 3:4 v prodloužení.

V nejbližší době ji v Lize mistrů čeká domácí souboj se Salcburkem a výjezd do Klagenfurtu. V polovině října se představí na ledě českého mistra Třince.

Dá se očekávat, že za choreo z utkání proti Eisbären dostane Osvětim pokutu. Za podobný prohřešek byly před pěti lety trestané Tychy po zápase proti Mannheimu. Tehdy pokutou ve výši "jen" dva tisíce eur.

To fotbalová Legie Varšava musela v roce 2017 za obří transparent připomínající výročí Varšavského povstání zaplatit 35 tisíc eur.