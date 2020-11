Zlej Kája a český megatalent jdou dobýt svět. Doma zkusí šampionát u terčů i sparťané

Když na jaře po celém světě udeřila koronavirová pandemie, byly šipky snad jediným sportem, který se dal v Česku sledovat živě. I proto stoupla jejich popularita, i proto bude dost fanoušků dnes držet palce Karlu Sedláčkovi s Adamem Gawlasem na světovém šampionátu dvojic. Doma zároveň začalo mistrovství republiky, jehož se účastní i tři fotbalisté Sparty.

Na mistrovství světa dvojic, oficiálně World Cup of Darts, odjeli Češi v trojčlenném složení. Karel Sedláček, první a jediný český profesionál v kolotoči PDC (Professional Darts Corporation). Adam Gawlas, úřadující vicemistr světa do 18 a 23 let. Pavel Korda, manažer a pomocná ruka.

Do dějiště v Salcburku vyrazili už včera, dnes zhruba od 15:30 nastoupí Sedláček s Gawlasem proti nasazeným pětkám z Belgie. Dimitri van den Bergh a Kim Huybrechts budou favority, ale Češi nic nebalí předem.

Naopak si věří a také zahraniční servery je titulují coby černé koně MS. "Oprávněně, Karel je hotový hráč s velkými zkušenostmi a Adam v tuhle chvíli snad nejnadějnější šipkař světa. Oba hráči se strašně těší a jsem přesvědčený, že jsou fantasticky připraveni," věří Korda.

"Adam hodil za poslední tři nebo čtyři dny v tréninku dvě devítky (hrál jeden leg 501 na minimální počet devíti šipek), což je opravdu velký unikát. Má neskutečnou formu," pousměje se Korda při slovech o osmnáctiletém megatalentu šipek ze slezské obce Návsí u Jablunkova.

Jednačtyřicetiletý Sedláček se těší na kombinaci svých zkušeností s dravostí mladého Gawlase. "Je to pro mě nová výzva, ten mix by mohl fungovat velmi dobře. On je blázen, naprosto zapálený do šipek. Má v sobě X faktor a je neskutečné, co dokázal za tak krátkou dobu," říká.

Gawlas začal se šipkami až po Vánocích 2018 a během jediného roku se vypracoval mezi úplnou elitu nastupující generace. Sedláček se zase na začátku letošního roku jako první Čech kvalifikoval do okruhu PDC. Oba svými úspěchy nesporně pomohli popularizaci šipek v Česku.

"Zlej Kája" by pro postup dýchal

A v Rakousku by rádi prolomili české prokletí na MS dvojic, neboť čeští šipkaři na tomto podniku nikdy nepřekonali první kolo. Sedláčkovi se to nepovedlo s Františkem Humpulou, Romanem Beneckým ani s Pavlem Jirkalem. Gawlase čeká na scéně World Cup of Darts premiéra.

V Salcburku se představí 32 dvojic, které jsou od začátku seřazeny do turnajového pavouka. V prvním kole se hraje pouze zápas dvojic na pět vítězných legů, od druhého kola (osmifinále) už se hrají tři utkání, a sice nejdříve dva singly a pak až popřípadě určující duel dvojic. Startuje se dnes po jedné hodině odpolední, MS vyvrcholí v neděli.

"Los mohl být samozřejmě jednodušší, ale už jsme na to z minulých let zvyklí. Vždy dostaneme strašně silného soupeře," povzdechne si Korda. "Nicméně ten krátký formát prvního kola by klukům mohl sednout. To může být drobná výhoda," uvažuje komentátor stanice Nova Sport.

Sedláček souhlasí, i když… "Pokud nechytíte začátek a prohráváte třeba 0:2 nebo 0:3, už je to problém. Přesto doufám, že se nám zadaří. A v tom případě budeme schopni uhrát velké věci," míní sympaťák se šipkařskou přezdívkou "Zlej Kája" či "Evil Charlie".

"Dýchám pro to, abych na čtvrtý pokus první kolo konečně přelezl. Hrát s českou vlajkou je pro mě pokaždé unikátní. Sice to bude bez diváků, to nám ale nadšení nevezme. Ten turnaj je srdcovka," pokračuje Sedláček.

Jeho unikum spočívá ve střetu reprezentací, který přináší často mnohem větší emoce než tradiční souboje jednotlivců. "Mám ten turnaj velmi rád. Je krásné vidět, jak tam hráči drží při sobě," přibližuje Korda.

Belgičané Van den Bergh (světová jedenáctka) a Huybrechts (číslo 39) jsou sehranou dvojicí, ale salcburský šampionát nabídne další plejádu hvězd. Představí se fenomenální Nizozemec Michael van Gerwen či Severní Ir Daryl Gurney. Papírově nejsilnější dvojici by měli vytvořit Velšané Gerwyn Price a Jonny Clayton.

Sparťan Hanousek překvapil v exhibici

Korda, který českým hráčům v Salcburku vyřizuje veškeré organizační věci, stíhá ještě na dálku koordinovat otevřené on-line mistrovství Česka a Slovenska, kam se celkově přihlásilo 559 hráčů a hráček. "Hrozná spousta lidí," prohodí spokojený Korda. "Šipky jdou u nás jednoznačně nahoru."

Po návratu z Rakouska se do on-line turnaje zapojí Gawlas, účastní se i další přední čeští šipkaři včetně šampiona první edice domácí Premier League Vítězslava Sedláka. V rozpisu základních skupin nechybí ani "hobíci" Dávid Hancko, Matěj Hanousek a Ladislav Krejčí mladší.

Fotbalisté Sparty si šipky oblíbili, v šatně mají terč a někteří z nich už si v exhibici dokonce zahráli proti české jedničce Sedláčkovi. "Kluci jsou dost dobří, vždyť Matěj Hanousek dokonce Karla v zápase na dva legy porazil. Karel tam nehrál, co umí, ale i tak je to pěkný skalp," směje se Korda.

Sedláček sám sparťanům on-line šampionát a registraci připomínal. "Psal jsem Dávidu Hanckovi, aby to neprošvihli, a odepsal, že jsou zapsaní. Bylo na nich vidět, že je šipky baví, a můžou dojít daleko," soudí šipkař. "Matěj vypadal na terči hodně soustředěný, i ostatním to lítalo pěkně," dodává.

Je tedy možné, že se sparťané už po návratu z Evropské ligy ve Skotsku vrhnou na šipky a on-line souboje proti dalším nadšencům. "Skupiny jsou rozepsané do středy, každý hráč v nich odehraje čtyři zápasy," vysvětluje Korda. "Je velká paráda, kolik lidí bude hrát. Snad si to užijí. Je fajn, že vám k tomu stačí jen mobil, terč a tři šipky," doplňuje Sedláček.

Ze Salcburku hned do Anglie na další turnaje

Soupeři se spojí prostřednictvím Messengeru či jiné komunikační on-line platformy a utkání budou hrát s pomocí šipkařské aplikace Nakka. Česká jednička si domácí šampionát nezahraje, hned po World Cup of Darts v Salcburku letí do Anglie na další sérii turnajů.

"Čeká mě kvalifikace na Grand Slam a turnaje Players Championship. Budu bojovat o postup na MS jednotlivců, které je po Vánocích vždy zlatým hřebem sezony. Bude to ještě náročné," předesílá Sedláček.

"Karel má dobrou šanci, aby se na MS probojoval přímo z redukovaného žebříčku, kde je momentálně na 65. místě. Postupuje 64 hráčů. Nemusel by do další kvalifikace, bylo by to pro něj výhodnější," upřesňuje Korda, jenž je s výkony Sedláčka v první sezoně mezi elitou spokojený.

"V úvodu roku se zapsal fantasticky, pak bohužel přišla krize a sebrala fůru turnajů. Podniky European Tour včetně Prahy, kde se mělo hrát v říjnu, skoro nebyly. Karel má hru, s kterou umí potrápit i porazit ty nejlepší, ale naneštěstí těch zápasů bylo málo," lituje Korda.

Přesto opakuje, že sezona 2020 v šipkách zdaleka neskončila. "Po MS dvojic nemusí čeští fanoušci sledovat jen Karla. Zmiňovaný Grand Slam bude příští týden hrát minimálně Adam, a to je další specifický podnik, kde hrají jen vítězové a finalisté majorů," upozorňuje.

Kompletní program ze Salcburku nabídne ode dneška až do neděle živě televizní stanice Nova Sport 2. První přímý přenos začne dnes v 13:05.