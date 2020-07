Šipkami si vydělal 50 milionů korun, teď King rozváží balíky. Zvládne jich 200 denně

Je legendou mezi šipkaři, vydělal spoustu peněz, ale teď Brit Mervyn King objíždí až 200 lidí denně jako kurýr Amazonu.

Představte si, že zbožňujete nějakého sportovce natolik, že si objednáte stejné kopačky nebo hokejku, jako má on. Pak zazvoní kurýrní služba a balík drží v ruce právě ona zbožňovaná star.

Takové štěstí mají milovníci šipek v Norwichi. Aktuální světová 22 šipkařského sportu má sice na prize money vyděláno 1,7 milionu liber, tedy asi 50 milionů korun a vozí se BMW M6 Coupe, ale v době koronaviru jsou sportovní akce zrušené a čtyřiapadesátiletý rodák z Bradwellu nemá co dělat.

Proto sáhl po práci v Amazonu a za 120 liber denně rozváží balíky, denně jich prý zvládne téměř 200.

"Je to trošku šok, když vidíte takovou hvězdu, jak nakládá vámi zabalené balíky do dodávky," cituje jeho kolegu britský deník The Sun.

King má pracovní dobu od 8:50 zhruba do pěti hodin. "Bylo by snadné jen sedět doma a nic nedělat. Evidentně razí myšlenku raději jít ven a vydělat si nějaké peníze," dodal kolega.

Britský šipkař má na kontě tři vítězství na podnicích z kategorie BDO majors a je jednou z hrajících legend tohoto sportu.