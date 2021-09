Je takřka neporazitelný, říká Tesař o mistru světa. Štybar udělal taktickou chybu

Julian Alaphilippe v neděli po roce triumfoval v silničním závodě na mistrovství světa cyklistů. Francouz rozhodl o obhajobě díky několika útokům, jimiž rozdělil pole a nakonec odjel do sólového úniku. Bývalý cyklista Lubor Tesař komentuje výkon Alaphilippa i sedmé místo Zdeňka Štybara, jenž neměl daleko k medailové hře a kterého za šest dní čeká oblíbené "Peklo severu".

Julian Alaphilippe obhájil na mistrovství světa vítězství, dál bude vozit duhový dres. O jak velký úspěch ve vašich očích jde?

Je to výtečný kousek. Dvakrát jsme to v nedávné minulosti viděli v podání Petera Sagana, jinak to po roce 2000 dokázal jen Paolo Bettini. Je to něco neuvěřitelného, ale bylo jasně vidět, že v kopci byl Alaphilippe jasně nejlepší. Absolutně mu vyhovoval profil na letošním i loňském MS. Vloni jsem mu až tolik nevěřil, kopec se mi zdál na něj moc těžký. Letos zase potvrdil, že co se týče krátkých a prudkých kopců, je nejagresivnějším jezdcem na světě.

Zároveň se dokázal vypořádat s tlakem spojeným s obhajobou.

No, tady bych to spíš otočil. (úsměv) Pod tlakem nebyl, protože duhový dres měl, zatímco ostatní se ho snažili získat. Hlavně domácí Belgičané byli pod tlakem, po trikotu toužilo spoustu dalších jezdců. Nicméně už prvním nástupem na kostkách Alaphilippe všem ukázal, kdo je v ten den pánem. Na konci pak byl jasně nejlepší, i vzhledem k tomu, jak těžký ten závod zejména Belgičané a Francouzi udělali. Závěr byl vyloženě na morálku, všichni si hrábli na dno.

Dá se říct, že v klasikářských dojezdech je Alaphilippe takřka neporazitelný? Když je v pohodě a když mu sedne profil.

Asi ano. Potřebujete k sobě mít i tým, Francouzi to měli včera takříkajíc pod kontrolou. Pořád útočili a dělali to ostatním týmům těžké, někteří lídři museli jet na sebe už 120 nebo 100 kilometrů před cílem. Ale když je to pak na férovku, Alaphilippe je nejsilnější. V době největší slávy by mu stačili možná Sagan nebo Fabian Cancellara, nyní v top formě Mathieu van der Poel a Wout van Aert. Jenže u Van der Poela byl rozhodující ten dlouhý výpadek, který před MS měl, a Van Aert neměl optimální pohodu a dobré nohy.

Jak hodnotíte sedmé místo Zdeňka Štybara? Jako vynikající výsledek, kde však zůstává jedno "ale"?

Když nevyhrajete nebo nezískáte medaili, vždycky je tam nějaké "ale". Nicméně je to závod, těch momentů je tam spoustu a Zdeněk to při tom rozhodujícím úniku 17 kilometrů před koncem vyhodnotil takhle. Zůstali sedět Van Aert, Van der Poel nebo Thomas Pidcock, ty největší hvězdy. Zdeněk se držel s nimi a asi spoléhal, že někdo z nich ještě bude chtít o titul zabojovat. Předtím nastupoval, nemůže být u všeho. Ale sám si je vědomý, že v tu chvíli byl za unikajícím Michaelem Valgrenem a měl se zvednout s ním, měl zkusit odjet.

Štybar věřil, že velcí favorité, kteří tam byli s ním, ještě zaútočí, ale vy jste i v televizním přenosu hned říkal, že už je hotovo.

Bylo to jasné. Van Aert visel na špici sám a vpředu měl krajana Jaspera Stuyvena, kterého dojíždět nechtěl. Van der Poel měl vpředu zase Dylana van Baarleho. Zdeněk to podle mě nepřečetl správně, měl zareagovat. Kdyby na to Van Aert měl, zvedl by se za Alaphilippem v kopci a zkoušel by ho stínovat. Neudělal to. Jediná Zdeňkova chybička, ale bohužel ovlivnila to, že přišel o šanci na medaili.

Jak velká by ta šance byla? Jak se vám Štybar jevil?

To už jsou jen spekulace, ale v kopcích při nástupech vypadal výborně. Byl silný, dokázal reagovat. Pak se na konci odpoutal ještě od té skupiny s Van der Poelem a finišoval sedmý. Pokud by odjel s Valgrenem, šance na medaili by byla slušná. Neříkám, že by skupinu rozdělil, asi by došlo ke spurtu, ale Zdeněk určitě není pomalý. Navíc to byl spurt do kopce.

Závod měřil přes 268 kilometrů. Není to příliš dlouhá trasa?

Viděli jsme, že to nebylo moc. Být to o 15 kilometrů kratší, asi by se nic nestalo, ale vzhledem k tomu, v jakém tempu dokázali závodníci jet, si myslím, že je to v pohodě. Nejsilnější jezdci a národnosti z toho udělali naprosto selektivní závod. Kdyby to bylo na 200 kilometrů, na mnoha tratích by to nestačilo k tomu, aby ti nejlepší ukázali, co umí.

Týden po skončení MS se jede přeložená klasika Paříž-Roubaix. Vyslal teď Štybar po sezoně, v níž ho trápily zdravotní problémy, vzkaz, že se s ním musí počítat?

Vyslal báječný vzkaz. Navíc má obrovskou výhodu v tom, že pojede v týmu Deceuninck - Quick-Step s čerstvým mistrem světa, který je na tom dobře. Rozhodně Alaphilippe bude jedním z těch, kdo by Zdeňkovi rádi pomohli k vítězství na Paříž-Roubaix.

Štybar byl v Roubaix už šestkrát v první desítce, dvakrát druhý. Je to jeho nejoblíbenější klasika.

Věřím tomu, že může uspět. Přiznám se, že po zdravotních problémech Zdeňka jsem byl spíše jedním ze skeptiků. Kladl jsem si otázku, jestli se mu podaří dostat zpět do formy. To samé jsem si říkal u Petra Vakoče po jeho těžkém pádu. Oba ale ukázali, že jsou šampiony, a bylo skvělé, co včera předvedli. Také Petr dokázal dojet do cíle, bylo to super.