Vítězný Piastri přivezl Australanům dlouhou noc. Věří, že nebyla poslední

Třiadvacetiletý Oscar Piastri patří mezi největší talenty současné formule 1. Cestu mezi elitu mu ulehčila spolupráce se slavným krajanem, teď se dočkal první vítězné Grand Prix.

Zatímco Piastri protínal vítězně cílovou čáru nedělní Velké ceny Maďarska formule 1, na opačné polokouli už díky časovému posunu začal nový týden.

Ale mnoho krajanů pilota McLarenu zůstalo vzhůru, aby mohli sledovat pátého vítěze Grand Prix v historii země.

Piastriho máma Nicole vyslala na sociální sítě snímek, jak křepčí před televizí. Jen o chvilku dříve suše napsala: "Pilates v šest ráno ruším."

Určitě nebyla jediná. Austrálie na svého vítěze čekala tři roky, kdy v Monze senzačně vyhrál Daniel Ricciardo.

Bylo to také v McLarenu. Předtím Australané vítězili ve vozech Cooper, Brabham, Shadow, Williams a Red Bull.

V monopostu posledně jmenované značky se devětkrát postavil na nejvyšší stupínek Mark Webber. Právě on a jeho agentura JAM Sports Management stojí za raketovou kariérou mladého krajana.

"Oscar dělá na trati velké věci," ocenil svého svěřence Webber,

Piastri mu důvěru oplácí v míře vrchovaté. Spolupráci začali v roce 2020, těsně před jezdcovým debutem ve formuli 3.

Už tam ukázal dovednosti a přirozený talent. Jako nováček získal titul a otevřel si brány do F2 i k zájmu stájí ze světa Velkých cen.

V ročníku 2021 vjel jako uragán do formule 2. Byť se proti němu postavila spousta zkušenějších jezdců, Australan porazil druhého Roberta Švarcmana z Ruska o astronomických 60,5 bodu.

To už byl rezervním pilotem týmu Alpine. Francouzi dokonce v srpnu 2022 oznámili, že v následujícím roce rodák z Melbourne nahradí v týmu Fernanda Alonsa.

Jenže když se Piastri doma v Austrálii probudil, všechno rázně dementoval. Celá kauza došla až před Radu FIA pro uznávání smluv. Mladík spor vyhrál, načež si ho obratem pojistil tým McLaren.

Za nemalou část úspěchu vděčí Piastri mentorovi Webberovi.

"Jeho nejlepší rada zněla, abych nepodceňoval výzvu v podobě formule 1. Hlavně to, jak velký je to krok vpřed. Nejen co se týče vozů, ale všeho kolem. Musíte začít komunikovat se spoustou lidí, médii i sponzory. Díky tomu jsem při prvním závodě nebyl z toho všeho v šoku," vzpomínal Piastri na debut v loňské Velké ceně Bahrajnu.

Tu sice nováček nedokončil, ale pak se během sezony dvakrát vyšvihl na stupně vítězů. To letos zopakoval už třikrát.

Nejsladší okamžik přišel v neděli na Hungaroringu. Co na tom, že vyhrál po zásahu týmové režie McLarenu…

Jméno Piastri už z historie formule 1 nikdo nevymaže. Je v ní zapsáno jako 115. na seznamu vítězů Grand Prix. Na startovním roštu aktuální sezony je takových závodníků už třináct z dvaceti.