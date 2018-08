I ženy se mohou převlékat. Cornetová se dočkala omluvy za napomenutí kvůli podprsence

před 34 minutami

Organizátoři uvedli, že od nynějška se i ženy budou moci převlékat přímo na kurtu tak, jak to dělají muži.

New York - Francouzská tenistka Alizé Cornetová vypadla na US Open v úterý v 1. kole, den poté však zaznamenala alespoň malé vítězství. Organizátoři turnaje se jí dnes omluvili za napomenutí, které dostala za to, že se převlékala v průběhu zápasu.

Cornetová si v utkání proti Švédce Johanně Larssonové vyměnila zpocené oblečení v šatně během desetiminutové přestávky udělené kvůli velkému horku. Po návratu na kurt zjistila, že si dala svršek šatů obráceně. V zadní části dvorce se proto rychle převlékla, čímž na několik sekund odhalila svou sportovní podprsenku.

Dostala za to od umpirového rozhodčího Christiana Raska napomenutí, což vyvolalo na sociálních sítích velký rozruch. Většina lidí přitom upozorňovala na to, že u mužů je běžné, že si tričko převlékají na kurtu mezi výměnami.

Po nařčení ze sexismu tak představitelé US Open vydali prohlášení, v němž se Cornetové omluvili. "Všichni hráči se mohou převlékat na hráčské židli. To není porušení pravidel. Litujeme toho, že paní Cornetová dostala napomenutí. Vyjasnili jsme si to, aby už k něčemu podobnému nedošlo. Naštěstí nedostala nějaký přísnější trest či pokutu," uvedli zástupci newyorského grandslamu.

Prohlášení US Open přivítala i Ženská tenisová asociace (WTA). "Nebylo to na základě pravidla WTA, my pravidla o výměně oblečení na kurtu nemáme. To napomenutí přišlo podle grandslamových regulí a rádi vidíme, že Americká tenisová asociace svůj postoj změnila. Alizé neudělala nic špatně," přidala WTA.

Cornetová zápas prohrála 6:4, 3:6 a 2:6.