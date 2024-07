Olympijské kurty? Zklamání, vždyť jde o zranění, zlobí se Siniaková. Sama odkulhala

Koho z tenistů se zeptáte, ten vám to potvrdí. Tenisový turnaj v olympijské Paříži zdaleka nedosahuje kvalit, které tu rok co rok nabízí grandslamový turnaj. V neděli se nejvíc rozčertila Češka Kateřina Siniaková, kterou zklamala hlavně úroveň kurtů. Sama odešla ze zápasu s obvázaným lýtkem.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Za posledním divákem a tenistou na French Open se zavřel areál Rolanda Garrose 9. června. O 48 dní později se tu otevřely brány znovu, tentokrát pro olympijské fanoušky. Tak dlouho měli pořadatelé na to, aby proměnili pařížský tenisový svatostánek v důstojné místo pro medailové boje.

Už po prvních zápasech se ale na hlavy pořadatelů snáší tvrdá kritika. Schytávají to především kurty.

"Je to velké zklamání. Mohli si s nimi dát větší práci. Myslím, že po Roland Garros s nimi nic nedělali. Je to totiž úplný beton jen s nějakým popraškem. Prostě suché a kluzké," postěžovala si Kateřina Siniaková.

Ta v prvním kole olympijského turnaje prohrála s domácí Francouzkou Clarou Burelovou 6:7 a 4:6 na kurtu číslo 6, kde si všimla, že už je úroveň dvorce až zdraví nebezpečná.

"Může se stát, že někdo podklouzne, spadne na zápěstí a nebude to nic příjemného. Já osobně jsem se při tom balonu na mečbol v podstatě nebyla schopná rozběhnout. Dvakrát mi to podklouzlo. Pak zase dobíháte balon a jedete, ani se nezastavíte," vysvětlila Češka.

I ona si dokonce musela vyžádat ošetření. Ve třetím setu kvůli tomu přerušila hru a přivolala odbornou pomoc.

"Dokluzovala jsem a píchlo mě v lýtku. Dalších pár bodů to bylo O. K., ale pak jsem se doklouzla znovu a přišla úplně stejná bolest, takže jsem měla strach. Doufám, že to není nic vážného, ale určitě mě to omezilo," přiznala.

Nebyla zdaleka sama, kdo si na olympijskou úroveň pařížského tenisu stěžoval. Rýpla si například i další z Češek Karolína Muchová.

"Kurty jsou vážně horší, i křivější. Je to zvláštní, ale ono je to tu celkově jiné než při Roland Garros," uvedla.

To krajan Jakub Menšík ještě dospělé French Open nehrál, ale i tak musel uznat, že i během juniorského grandslamu tu poznal lepší úroveň.

"Za normálních okolností je tu všechno luxus, od jídla až po po šatny. Olympiáda je v tomhle rozhodně skromnější, holt to asi k tomu patří, že je to pod pěti kruhy úplně jiný turnaj," dodala osmnáctiletá česká naděje.