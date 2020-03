Tokijská olympiáda v létě? My se teda rozhodně nezúčastníme, oznámila Kanada

Kanada nepošle své sportovce na letní olympijské a paralympijské hry, které se mají uskutečnit v Tokiu.

Informoval o tom Kanadský olympijský výbor (COC). Rozhodnutí souvisí s obavami kvůli šíření koronaviru, kterým se po celém světě nakazilo již na 330.000 lidí a přes 14.000 jich zemřelo. Podle kanadského výboru "není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství".

"COC (Kanadský olympijský výbor) a CPC (Kanadský paralympijský výbor) naléhavě vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily hry o jeden rok," uvedly kanadské výbory ve svém prohlášení.

Mezinárodní olympijský výbor o víkendu poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale podle něj ve hře není.

Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu.

V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy.