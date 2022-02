Sportovce obchází strach. O Číně promluvím až doma, prohlásila i olympijská vítězka

Před olympijskými hrami německá sáňkařka Natalie Geisenbergerová ostře kritizovala Čínu, po úterním triumfu se o své dojmy ze země podělit odmítla. Přidala se tak ke sportovcům, kteří se raději na toto téma nevyjadřují.

"Musíte být opatrní, kdy, co a kde to říkáte," uvedla Geisenbergerová podle agentury Reuters na otázku, zda ji překvapilo, že účastníci her nemluví o lidských právech, kvůli jejichž potlačování čelí Čína dlouhodobě kritice.

"Po návratu možná budu mluvit o některých věcech, o kterých je třeba, ale tady ne," prohlásila čtyřiatřicetiletá sáňkařka, která se vrátila ke sportu po mateřské pauze.

V podobném duchu se o Číně dříve vyjádřilo i několik jiných sportovců a také trenér českých hokejistek Tomáš Pacina.

Před olympiádou přitom Geisenbergerová o Číně mluvila, nelíbily se jí také podmínky během testovacích závodů v dějišti her loni v listopadu a dokonce tehdy zpochybnila svou účast na olympiádě. Nakonec do Pekingu dorazila a v úterý vybojovala třetí individuální zlato v řadě, čímž napodobila dosud unikátní bilanci krajana Georga Hackla.

Sportovci mohou podle olympijských pravidel reagovat na politická nebo společenská témata na tiskových konferencích a v olympijské vesnici. Zapovězena jsou gesta na stupních vítězů.

Několik zemí včetně USA a Velké Británie ohlásilo diplomatický bojkot olympijských her kvůli tomu, jak Čína zachází s Ujgury a dalšími menšinami.

Čína obvinění z porušování lidských práv odmítá.