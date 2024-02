Šílené a nefér, reagují Rusové na trvající zákaz. Amerika se nás zastane, věří Malkin

Zákaz pro Rusy a Bělorusy na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) bude platit i v nadcházející sezoně. Zda bude bez sborné také olympiáda 2026, to ještě není jisté. Ruští hráči z NHL promluvili o tomto tématu pro web The Athletic.

IIHF vyobcovala Rusy a Bělorusy kvůli válečné invazi na Ukrajině, kterou vede ruská armáda také s podporou Bělorusů již přes dva roky. Hokejová federace v pondělí potvrdila, že tyto dvě reprezentace nepřijme zpět ani v sezoně 2024/25.

Ta zahrnuje mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku, ale také závěrečnou fázi kvalifikace na olympiádu 2026, z níž bylo Bělorusko vyřazeno.

Rusové zatím díky zmraženému žebříčku IIHF zůstávají, co se týče her v Itálii, nasazeni přímo do základní skupiny s USA a dvěma kvalifikanty, ale pokud bude válka pokračovat, těžko si jejich start představit.

A protože na olympiádu po 12 letech přijedou také hráči z NHL, trápí tato otázka i největší ruské hvězdy, které oslovil zámořský web The Athletic.

"Snažím se na to nemyslet. Ale že by třeba Nikita Kučerov neměl nikdy hrát na olympiádě, to mi připadá šílené. Nicméně není v našich silách s tím něco udělat," řekl Alexandr Ovečkin.

Zatímco on startoval na 13 světových šampionátech a třech olympiádách, zmíněný Kučerov zažil pouze dvě MS. Do ruské nominace na domácí hry v Soči se nevešel a další dvě olympiády byly bez hráčů NHL.

"Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, bude mu přes 30 let a nikdy si nezahrál na olympiádě. Mezinárodní turnaje teď sledujeme jen v televizi. Myslet si, že už si tam nezahrajeme, to se mi zdá zkrátka nefér," zmínil Kirill Kaprizov, střelec zlatého gólu ve finále olympiády 2018.

Kučerov dvakrát vyhrál Stanley Cup, byl nejužitečnějším hráčem NHL a stabilně patří mezi ty nejproduktivnější. Velký úspěch s reprezentací mu ale chybí. Podobnými případy jsou brankář Andrej Vasilevskij nebo jiný útočník Artěmij Panarin.

"Není to jako hrát o Stanley Cup. Na mezinárodních turnajích vás sleduje celá země, všichni vám fandí. Olympiáda je každé čtyři roky, ale pro nás zatím nebyla nikdy," poznamenal Vasilevskij.

"U nás doma je to velká věc. Když obléknete národní dres, jsou na vás hrdí rodiče, přátelé i trenéři. I kvůli mladým hokejistům, kteří by to sledovali, je mi líto, že tam nemůžu hrát," odpověděl Kučerov.

IIHF se ve své argumentaci opakovaně opírá o bezpečí hráčů.

"Zároveň existují obavy ohledně oslavování sportovců, jejichž země je zapojena do válečného útoku. A mnoho ruských hráčů to chápe," píší autoři textu na webu The Athletic.

Vzápětí však dodávají, že nikdo z oslovených hráčů s nimi o politických otázkách a válce samotné mluvit nechtěl. Zatímco mezinárodní zákaz berou tolik emotivně.

Realitou je, že jediným Rusem v NHL, který odsoudil válečné běsnění na Ukrajině, zůstává obránce Nikita Zadorov. Před několika měsíci mimo jiné řekl, jak lituje, že Rusové posílají mladou generaci na smrt.

To Jevgenij Malkin, jenž kroutí v NHL již osmnáctou sezonu, o válečných tématech nehovořil. V souvislosti s olympiádou se namísto toho přidržel rétoriky o bezpečnosti, kterou opakuje IIHF.

"Je to složité, protože olympiáda bude v Evropě. To je pro nás asi více nebezpečné. V Americe by to možná nebyl problém. Je to nebezpečné, víme to, a myslím, že jde hlavně o ochranu nás hráčů," prohlásil.

"Doufám, že ten zákaz brzy zruší. Anebo že NHL řekne, že její hráči na olympiádě bez Rusů a Bělorusů hrát nebudou," přemítal. "Kdybyste se zeptali hráčů z jiných zemí, podle mě vám řeknou, že milují hrát proti Rusku," dodala legenda Pittsburghu.

Nejhlasitější kritika se po prodloužení zákazu ozývá pochopitelně přímo z Ruska. Pro allhockey.ru se vyjádřil třeba dlouholetý kapitán sovětské reprezentace Boris Michajlov.

"Není to o Luku Tardifovi (prezident IIHF, pozn. red.). Je jasné, proč jsou Finové a Švédové v odporu proti nám tak vytrvalí. Nikdy nás neměli rádi. Vždycky jsme je poráželi, jsme jejich největší soupeři. Bez nás se stejně nikam neposunou," podotkl.

Pro připomenutí, mistrovství světa vyhráli Rusové naposled před deseti lety. Olympijský triumf z roku 2018 (kvůli trestu za doping bez vlastních dresů a státních symbolů) je jejich jediný za poslední dvě dekády.