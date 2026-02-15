Rušný Valentýn "nejžádanější ženy her": hned dvě rande za jediný den

Útok na medaili se Sophii Kirkbyové nepodařil, druhá část olympijského plánu ale vychází americké sáňkařce skvěle. Sportovkyně, která označila sama sebe za "nejžádanější nezadanou ženu her", zvládla na svátek svatého Valentýna hned dvě rande.
První cíl pro hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo čtyřiadvacetileté rodačce ze státu New York nevyšel, na medaili nedosáhla.
V soutěži dvojic obsadila s parťačkou Chevonne Forganovou páté místo a stejně dopadly coby součást amerického týmu ve štafetovém závodu.
Jenže sportovní klání nebylo to jediné, proč Kirkbyová do Itálie přijela.
„Sledujte, jak se snažím najít si rande, prožívám krásná malá dobrodružství a možná… třeba potkám lásku svého života. Vítejte v pořadu Nejžádanější svobodná dívka her,“ napsala trojnásobná medailistka z mistrovství světa na svůj Instagram.
A jak teď přiznala, na poli romantického života se jí během her daří. Pochlubila se, že během sobotního svátku svatého Valentýna, patrona zamilovaných, absolvovala dokonce dvě rande.
„Dneska rušný den: dva rozhovory, dvě schůzky,“ oznámila na Instagramu.
Deníku New York Post prozradila podrobnosti. „Je to fanoušek, který mi poslal na Instragram soukromou zprávu před dvěma týdny,“ popisovala Kirkbyová.
„Říkal: ,Ahoj, zrovna jsem zjistil, že mám mezi 13. a 16. (únorem) volno. Bylo by to divný, kdybych přiletěl a zabukoval ubytování pět minut od tebe?´A já na to: Pojďme do toho,“ líčila olympionička, která už dopředu avizovala, že se nebrání ani randění s příznivci.
„Je ze Spojených států, ale momentálně žije v Británii. A přiletěl jen proto, aby mě viděl,“ pochvalovala si Kirbyová.
Na Instagramu pak sdílela několik tajuplných fotek - u bazénu ve společnosti muže, z něhož byly vidět jen šortky a potetovaná noha, či v restauraci, kde měl společník zakrytý obličej skleničkami při přípitku.
„Šťastného Valentýna. Můj lázeňský nápadník mě vzal na večeři do michelinské restaurace v Cortině a popravdě si právě teď užívám života,“ libovala si.
Kirkbyová si také pochvalovala, že Američané mohli zůstat na hrách i po skončení svých soutěží.
„Mám štěstí, že jsem z jedné ze zemí, jejichž sportovci můžou zůstat v olympijské vesnici. Většina mých soupeřů musela odjet, ale já naštěstí ne,“ oddechla si.
„Americká výprava je jedna z mála, které nám platí pobyt po celou dobu. Takže si to hodlám užít, tohle je moje dovolená,“ radovala se sáňkařka.
