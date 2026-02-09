Přeskočit na obsah
Jsem volná a svolná. „Nejžádanější svobodná žena her“ se nebrání milostným románkům

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová nepřijela na olympiádu jen kvůli sportovnímu úspěchu. Trojnásobná medailistka z mistrovství světa označuje sama sebe za „nejžádanější svobodnou ženu her“ a dala najevo, že by pod pěti kruhy ráda prožila milostný románek.

picture: Sophia Kirkby (USA) / 08.02.2026 / Olympic Winter games, Winterspiele,Spiele, Summer games Milano Cortina 2026
Sophia Kirkbyová v dějišti ZOH 2026Foto: Michael Kristen
Čtyřiadvacetiletá rodačka ze státu New York má na olympiádě dva cíle. Ten hlavní je jasný: při své první účasti pod pěti kruhy zaútočit na cenný kov.

A kdyby to vyšlo i s nějakým milostným vzplanutím, zlobit se nebude. O svých úspěších na tomto poli ostatně hodlá fanoušky pravidelně informovat.

„Jmenuju se Sophia a ano – během her budu svobodná. Přiblížím vám scény ze zákulisí, jako třeba randění špičkové sportovkyně během nejdivočejšího období mého života v Cortině,“ napsala Kirkbyová na svůj Instagram k příspěvku, kde se vlní v přiléhavém topu a k němuž přidala popisek „nejžádanější svobodná žena olympijské vesnice“.

„Sledujte, jak se snažím najít si rande, prožívám krásná malá dobrodružství a možná… třeba potkám lásku svého života. Vítejte v pořadu Nejžádanější svobodná dívka her,“ přidala.

A pozor – šanci u pohledné blondýnky nemají pouze sportovci. „Když nebudu moct najít nějakého olympionika, klidně půjdu na rande s fanoušky,“ navnadila sáňkařka, že je svolná si vyrazit i s některým z příznivců.

A kdo ví, třeba z toho bude i něco víc. List The Sun připomněl, že britská cyklistka Laura Trottová začala chodit s dráhařem Jasonem Kennym během letní olympiády 2012 v Londýně. O čtyři roky později se vzali a dnes vychovávají dvě děti.

Milan Cortina Olympics Luge
Sophia Kirkbyová (vpravo) bude ovšem na olympiádě i závodit. S parťačkou Chevonne Forganovou pojedou sáňkařskou soutěž dvojic.Foto: AP
