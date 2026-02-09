Jsem volná a svolná. „Nejžádanější svobodná žena her“ se nebrání milostným románkům

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová nepřijela na olympiádu jen kvůli sportovnímu úspěchu. Trojnásobná medailistka z mistrovství světa označuje sama sebe za „nejžádanější svobodnou ženu her“ a dala najevo, že by pod pěti kruhy ráda prožila milostný románek.
Čtyřiadvacetiletá rodačka ze státu New York má na olympiádě dva cíle. Ten hlavní je jasný: při své první účasti pod pěti kruhy zaútočit na cenný kov.
A kdyby to vyšlo i s nějakým milostným vzplanutím, zlobit se nebude. O svých úspěších na tomto poli ostatně hodlá fanoušky pravidelně informovat.
„Jmenuju se Sophia a ano – během her budu svobodná. Přiblížím vám scény ze zákulisí, jako třeba randění špičkové sportovkyně během nejdivočejšího období mého života v Cortině,“ napsala Kirkbyová na svůj Instagram k příspěvku, kde se vlní v přiléhavém topu a k němuž přidala popisek „nejžádanější svobodná žena olympijské vesnice“.
„Sledujte, jak se snažím najít si rande, prožívám krásná malá dobrodružství a možná… třeba potkám lásku svého života. Vítejte v pořadu Nejžádanější svobodná dívka her,“ přidala.
A pozor – šanci u pohledné blondýnky nemají pouze sportovci. „Když nebudu moct najít nějakého olympionika, klidně půjdu na rande s fanoušky,“ navnadila sáňkařka, že je svolná si vyrazit i s některým z příznivců.
A kdo ví, třeba z toho bude i něco víc. List The Sun připomněl, že britská cyklistka Laura Trottová začala chodit s dráhařem Jasonem Kennym během letní olympiády 2012 v Londýně. O čtyři roky později se vzali a dnes vychovávají dvě děti.
ŽIVĚVláda zruší NERV, radit s rozpočtem už nebude, oznámila ministryně Schillerová
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), řekla ministryně financí. Předchozí vládě NERV radil s reformami veřejných financí.
Mimořádné fair play, obdivují ve světě české gesto. Pár uhranul i mistrným hodem
Česká curlingová dvojice Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským sice na olympijském turnaji smíšených dvojic nepostoupila do semifinále, přesto v Cortině d’Ampezzo zazářila.
Šikana s Michopulosem: Babiš není problém, opozice chce zemřít. Macinka má velký úkol
Speciálním hostem podcastu Politická šikana byl někdejší politický marketér a podcaster Petros Michopulos. A právě jeho pohled na současnou českou politiku rámoval ostrý, místy až nemilosrdný obraz reality, ve které Andrej Babiš zůstává dominantním hráčem. Ne proto, že by byl bezchybný, ale proto, že ostatní selhávají.
V ČT a ČRo vznikla další výzva za poplatky. Její hlavní tváří má být Daniel Stach
V rychlém sledu vznikl v České televizi a Českém rozhlasu už čtvrtý dokument za zachování koncesionářských poplatků. První sepsali odboráři, další generální ředitelé obou institucí, třetí někteří členové rad ČT a ČRo. A nyní se k nim přidávají také zaměstnanci – jejich petice bude zveřejněná v úterý v 8:00.
ŽIVĚ3. den OH: Ukrajinec jel v helmě s portréty zabitých lidí. Davidová zatím nenastoupí
Sledujte události a zajímavosti ze třetího dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.