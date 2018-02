Rozhodla neproměněná šance Růžičky, myslí si Vůjtek

před 6 hodinami

Českému týmu chybí střelci, prohlásil po semifinále olympiády s Ruskem někdejší reprezentační kouč Vladimír Vůjtek.

Praha - Zkušený trenér Vladimír Vůjtek starší věří, že čeští hokejisté zapomenou na semifinálovou porážku s ruským výběrem a z Pchjongčchangu odjedou s medailí. K tomu ale potřebují v duelu o bronz proměnit své šance, což se jim proti sborné vůbec nedařilo. Podle Vůjtka nemusí být bezgólová série národního mužstva v klíčových bitvách posledních let úplně náhodná.

Zápasy sleduje na dálku, ale i tak cítí z českého výběru odhodlání a chuť uspět. "Pevně věřím, že ta touha po medaili převáží velké zklamání, jež hráči prožívají. Soupeř na tom bude úplně stejně, také bude zklamaný ze semifinále, ale odhodlání je v našem mužstvu dobře patrné. Kluci tu medaili určitě chtějí a snahu jim nelze absolutně vůbec upřít. I dnes se snažili se zápasem něco udělat až do úplného konce," řekl sedmdesátiletý Vůjtek ČTK po semifinálové porážce 0:3, po níž čeká český tým duel o bronz s Kanadou.

"Nebude to vůbec snadné, protože Kanada má sílu i bez hráčů NHL," varoval Vůjtek. Malou výhodou do bitvy o bronz může být podle něho o několik hodin delší odpočinek s ohledem na to, že Češi hráli první semifinále. "Možná ano, i když to také neplatí vždycky," dodal Vůjtek.

Dnešní výkon českých hokejistů se uznávanému kouči, jenž byl předchůdcem Josefa Jandače na reprezentační střídačce a během trenérské kariéry vedl čtyři sezony také Slovensko, veskrze zamlouval.

"Výkon to určitě nebyl špatný. O něco hůře jsme začali; ne snad úplně špatně, ale Rusové tam měli ze začátku lepší příležitosti, Francouz je však pochytal. Když se pak ve druhé třetině zdálo, že jsme srovnali hru, tak předvedl skvělou akci Dacjuk a Gusev zakončil, pak hned přišel gól z brejku a bylo to 2:0 pro Rusko," ohlédl se Vůjtek za vývojem duelu.

Litoval, že v následující fázi utkání přišel vniveč velký tlak českých hokejistů. "Růžička tam měl velkou šanci, ale netrefil bránu, což byla ohromná škoda. A gól jsme přes ten zlepšený výkon nedali ani potom, když byla hra vyrovnaná. Nic jsme neproměnili a Rusové už si pak vývoj pohlídali a drželi vedení," konstatoval Vůjtek.

Klíčové momenty, jež nasměrovaly mužstvo do boje o bronz, našel dva. "Důležitý byl inkasovaný první gól. Paradoxně nás Francouz držel ve hře, a když už to vypadlo, že jsme z nejhoršího venku, inkasovali jsme. Zvedali jsme se, hra byla vyrovnaná, ale neproměněná šance Růžičky byla asi rozhodujícím momentem, proč už jsme se do zápasu nedokázali naplno vrátit," poukázal Vůjtek na smolnou chvíli třineckého kanonýra za stavu 0:2.

Kompaktní a soudržný výkon Rusů ho nijak nepřekvapil. "Hrají již delší dobu tímto stylem, že už při vedení neblázní, stáhnou se a počkají si na brejky. Přišlo mi ale, že dnes se zatáhli až moc, takže kluci se dostávali docela lehce do třetiny. Ale je pravda, že kolem branky si to Rusové hlídali, nechali nám prostor jen v rozích a u modré čáry. Jejich současný tým to odehrál výborně takticky, dobře to dodržovali," ocenil Vůjtek.

Nabídl také hned několik faktorů, proč čeští hokejisté ve velkých zápasech o všechno nedávají v posledních letech vůbec góly. "Možná je to jedno s druhým. Soustředili jsme se hodně na obranu a v obranné činnosti jsme si vedli takticky velmi dobře, tam je to až na malé výjimky vyladěné, gólů moc nedostáváme, ale ta hra v útoku není až tak dobře sehraná," přemítal Vůjtek.

"Možná neumíme tyhle zápasy a promítá se nám do toho i tíha okamžiku těchto utkání, když jde o medaile. I když jsem byl u týmu já, dali jsme USA ve čtvrtfinále mistrovství světa také pouze jediný gól, což je málo. Dost možná je to i kvalitou jednotlivců, že nám chybí lepší střelci," poznamenal Vůjtek.