Pokud vypadávám v páté brance, jaký to má smysl? Slzela Shiffrinová

Zklamaná Mikaela Shiffrinová po brzkých koncích v obřím slalomu i slalomu speciál zpochybnila svou účast v dalších lyžařských závodech na olympijských hrách v Číně. Má pocit, že všechna práce přišla vniveč, zklamala nejen sebe, ale i okolí a třeba by mohla dát šanci jiným americkým reprezentantkám.

Při rozhovoru s novináři šestadvacetiletá Američanka zadržovala slzy. Na přímý dotaz, jestli bude dál na této olympiádě závodit, odvětila: "No, myslím, spíš ne. Pokusím se znovu zresetovat, možná se tentokrát zresetovat lépe. Ale taky nevím, jak to udělat lépe, protože jsem nikdy nebyla v téhle pozici a nevím, jak se s tím vypořádat," přemítala.

V pátek je na programu superobří slalom, v úterý sjezd a 17. února kombinace. Především v poslední disciplíně by za normálních okolností Shiffrinová patřila k největším favoritkám. Teď ale vůbec není jasné, jestli se na svazích v olympijském areálu Jen-čching ještě vůbec objeví.

"Kopec pro rychlostní disciplíny vypadá neuvěřitelně a myslím, že by bylo potěšením na něm lyžovat. Ale mám nějaké týmové kolegyně, které jsou opravdu rychlé. Máme sportovkyně, které by mohly zaplnit mé místo. Takže pokud vypadávám v páté brance, tak jaký to má smysl?" řekla.

Pro olympijskou vítězku ve slalomu ze Soči 2014 a v obřím slalomu z Pchjongčchangu 2018 byly i tentokrát technické disciplíny prioritou. "Mám pocit, že to byla spousta práce na nic. Snaží se mi říkat 'to se stane, je to OK, nebuď na sebe moc tvrdá', ale je to spousta práce na pět branek v obřím slalomu a pět branek ve slalomu," posteskla si.

Emoce ji ovládly, když se novináři zmínili o tragických okamžicích jejího života. Předloni jí po nešťastném pádu ze střechy zemřel otec a ona si vybrala dlouhou lyžařskou pauzu, aby se s jeho náhlým úmrtím vyrovnala. "Dává mi to nějakou perspektivu, ale právě teď bych mu ráda zavolala. Pravděpodobně by mi řekl, abych se přes to prostě přenesla. Ale není tady, aby mi to řekl, takže k tomu všemu jsem ještě naštvaná na něj," svěřila se Shiffrinová.

Uznala ale, že s osobní tragédií se sportovní nezdary srovnat nedají. "I když je to právě teď hodně těžké, nedá se to srovnat s těmi nejhoršími věcmi, které se mi staly. Pokud by to nejhorší bylo tohle, že jsem nedokončila olympiádu, tak to bolí, ale za čtyřiadvacet hodin to možná nikoho nebude zajímat. Možná to bude trvat trochu déle, uvidíme," dodala.