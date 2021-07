Olympiáda živě: Sobotní program nabízí první zápasy českých tenistek

Problémy s covidem netrápí pouze českou výpravu, ale i tu nizozemskou.

Nizozemský skifař Finn Florijn musel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odstoupit z olympijského závodu, který odstartoval v pátek rozjížďkami. Jednadvacetiletý syn dvojnásobného olympijského vítěze ze Soulu a Atlanty Ronalda Florijna obsadil ve své jízdě čtvrté místo a dnes měl zasáhnout do oprav. Stejně jako český reprezentant Jan Fleissner, který byl nasazen do jiné opravné jízdy. O Florijnově pozitivní testu informovala nizozemská veslařská federace. Mladý skifař musí na deset dnů do izolace.

"Jen to pro mě začalo, už je konec. K tomu se nedá nic moc říct," řekl Florijn televizní stanici NOS. Je už čtvrtým členem nizozemské olympijské výpravy, u kterého se v Tokiu prokázala nákaza covidem-19. Pozitivní testy měli také jeden z členů realizačního týmu veslařů, skateboardistka Candy Jacobsová a taekwondistka Reshmie Ooginková, bronzová medailistka z mistrovství světa v roce 2017. Podle agentury dorazili všichni nakažení do Tokia minulou sobotu stejným letadlem z Amsterodamu.