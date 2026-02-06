Odmítla říkat "ová" a dostala padáka. Teď žasne nad novým pravidlem České televize

Přechylování cizích ženských jmen do češtiny, tedy přidávání koncovky "ová", je v poslední době stále častějším terčem kritiky. Mezi nejhlasitější odpůrce, zejména co se týče sportovních přenosů, už léta patří bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Kdysi ji za nepřechylování vyhodili z České televize, teď ji zarazilo nové pravidlo, které veřejnoprávní médium zavádí těsně před olympiádou.
Je to už sedmnáct let, přesto si Kocumová aféru, kterou několik dní žilo sportovní Česko, stále živě pamatuje.
Bývalý velký talent českého běžeckého lyžování tehdy dostal vyhazov z komentátorské pozice na České televizi během MS v Liberci. Důvodem měl být fakt, že Kocumová odmítala přechylovat zahraniční ženská jména.
„Vzpomínky jsou stále velmi živé na to, jak je to dávno,“ potvrdila nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
V průběhu šampionátu v klasickém lyžování 2009 jí zástupci České televize oznámili, že má vrátit akreditaci a vystěhovat se z hotelu, kde jako členka týmu bydlela. Výpověď jí dal tehdejší šéf sportovní redakce Otakar Černý.
Kocumová, která platila za velký talent, ale lyžařskou kariéru musela ukončit už v jednadvaceti letech kvůli vrozené vadě imunity, přitom komentovala léta a jména nepřechylovala nikdy.
„Dodnes mě překvapuje, jaká aféra to tehdy byla. Mrzelo mě to, a hodně. A asi se nikdy nedozvím, zda problémem bylo čistě jen přechylování, nebo něčí vůle, abych už nekomentovala,“ uvedla.
Po letech se do České televize vrátila s odborným komentářem v přenosech dálkových běhů. Přesvědčení nepřidávat k cizím příjmením ryze českou koncovku ji přitom neopustilo dodnes.
„Na jednu stranu chápu ty, kteří přechylují, je to snazší například kvůli skloňování. Ale osobně s tím nesouhlasím. Nepřijde mi správné měnit závodnicím jejich jména,“ vysvětlila.
„Už vůbec absurdní mi přijde, že je tu jakási povinnost přechylovat cizí ženská jména, ale například u Kateřiny Emmons a třeba jiných Češek žijících v zahraničí tato povinnost najednou mizí,“ divila se a vyjádřila přesvědčení, že časem pravidlo zmizí. Už dnes existují výjimky a některá média v posledních letech od přechylování upouštějí.
O to větší údiv proto Kocumová zažila ve čtvrtek, kdy se dozvěděla o novém pravidlu, které bezprostředně před olympiádou v Itálii zavádí Česká televize.
Ta se rozhodla nově přechylovat i nepřechýlená jména Češek. Kateřina Emmons tedy bude nově Emmonsová, nové příjmení by měla mít například i tenistka Sára Bejlek.
Na olympiádě v Miláně a Cortině se změna může dotknout pouze dodatečně nominované sjezdařky s italskými kořeny Elise Marie Negri, která by v přenosech České televize měla být Negriová.
„Tohle je fakt vtipný. Lidem prý vadila nejednotnost v přechylování a nepřechylování cizích, zahraničních závodnic a Češek, které měly zahraniční příjmení a nepřechylovaly se - a vyřešili to tím, že začnou přechylovat i Češky,“ vyjádřila se Kocumová prostřednictvím sociálních sítí.
Když prý četla titulek o tom, že Česká televize bude upravovat pravidla pro přechylování, myslela si, že od něj spíše začne upouštět.
„Takže ode dneška Kateřina Emmonsová, Kateřina Nashová... A jsem zvědavá, jestli i Gina Lollobrigidaová, případně Marilyn Monroeová? Nebo tyto výjimky nevadí a sjednotíme je až příště?“ nechápala Kocumová.
Vysvětlení paradoxu "Emmons" (Ústav pro jazyk český)
Tento způsob výrazně převládá. Bývá zdůvodňován tím, že cizinky na přechylování příjmení zpravidla nemají žádný názor, o způsobu zacházení s jejich příjmením v češtině často nevědí, případně lze jejich překvapení nebo nelibost účinně vyřešit tím, že jim je vysvětleno, jak český gramatický systém funguje a jaké jsou důvody přechylování. U Češek se naopak mnohdy předpokládá, že český gramatický systém znají a že svou oficiální volbou nepřechýlené podoby dávají jasně najevo, že si za žádných okolností nepřejí, aby se jejich příjmení v běžné komunikaci přechylovalo.
