Učíme se s tím žít. Sportovci patrně budou na OH zavření a město neuvidí, říká Doktor

Olympijské hry v létě prostě budou. Jsou o tom přesvědčení nejen japonští pořadatelé, ale třeba i šéf české výpravy Martin Doktor. Podle něj se sportovní svátek uskuteční za velmi striktních podmínek, ale bez absolutní nutnosti podstoupit očkování proti koronaviru.

Plán zůstává stejný jako pro rok 2020, všechny disciplíny, otevřená všechna sportoviště, ale jinak budou olympijské hry v Tokiu v létě 2021 něčím absolutně nevídaným.

Organizátoři momentálně pracují se čtyřmi scénáři, od toho z pohledu pandemie koronaviru nejkrizovějšího až po ten nejoptimističtější, který v podstatě odpovídá obvyklým podmínkám v dějištích bojů pod pěti kruhy.

"Který už ale asi můžeme v téhle chvíli vyloučit, není moc pravděpodobné, že by se do té doby situace úplně uklidnila," přiznal na on-line lékařském sympoziu ČOV šéf české výpravy Martin Doktor.

Ten v listopadu prošel webinářem, na kterém dostal od pořadatelského výboru a zástupců Mezinárodního olympijského výboru sumář informací o tom, jak pravděpodobně budou hry v Tokiu vypadat.

"Nyní je nejpravděpodobnější scénář číslo 2, který nese název 'Učíme se s tím žít'. Ten předpokládá, že na světě jsou místa, kde mají s koronavirem problémy, ale není to tak, že by byla celosvětová krize," vysvětlil bývalý kanoista.

Znamenal by, že sportovci budou muset před příletem do Japonska doložit negativní test na koronavirus a na místě budou zhruba každý čtvrtý až pátý den testováni. Zároveň budou moci být v olympijské vesnici jen omezenou dobu.

"Vypadá to, že sportovci budou ve vesnici zavření. Budou moci přijet deset dní předem kvůli aklimatizaci a dva dny po své soutěži budou muset zmizet. S tím, že asi nebudou moci ani do města," prohlásil Doktor.

Pokud by olympijské týmy byly ve vesnici úplně izolované, pro ten český by to znamenalo jisté komplikace.

"Bylo by to velice složité, protože část našeho servisu máme mimo olympijskou vesnici. Zatím ale nevíme, jak to bude fungovat," uvedl Doktor, který je zároveň sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.

Vyvrátil zatím i spekulace o tom, že by do Tokia mohli jen olympionici očkovaní proti covidu-19.

"Zprvu to tak vypadalo, ale myslím, že do toho sportovce nebude nikdo nutit. Bude to jen doporučená varianta, a kdo očkováním projde, dostane jisté úlevy. Třeba nebude muset být tolik testován. Tím pádem už se to sportovcům vyplatí," uvažuje Doktor.

MOV by měl konkrétní pravidla a podrobnosti ke scénářům dodat národním olympijským výborům ještě do konce roku a podle nich se budou v tom následujícím na sportovní svátek připravovat.