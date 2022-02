Obrovské zklamání, těžko se hledají slova, řekla po prohře s Japonkami Peslarová

České hokejistky nedokázaly přes úvodní dvě výhry dovést své účinkování na olympijském turnaji k vítězství ve skupině B, jímž by se ve čtvrtfinále vyhnuly vysoce favorizovaným zámořským týmům. Soupeřkami jim budou Američanky, zatímco jejich dnešní přemožitelky Japonky vyzvou Rusko, nebo Finsko.

V českém táboře i proto zavládlo po prohře v nájezdech velké zklamání. Brankářka Klára Peslarová jen těžko hledala slova a přiznala, že naděje na postup do semifinále jsou malé.

"Zbytečné fauly, které nám vzaly síly, a neproměněné přesilovky rozhodly zápas. O to víc samozřejmě mrzí předchozí prohra s Dánskem, tam jsme měly mít jisté body. Bohužel se trápíme v koncovce a neděláme to, co dělat máme," řekla Peslarová novinářům.

Sama prožila smolný zápas. "Ty inkasované góly, to byla nešťastná náhoda. Při prvním tam do mě někdo strčil a já se už jen snažila vsedě zabránit gólu. Druhý padl v oslabení tři na pět. Ale my jsme si to zavinily vlastními chybami," prohlásila Peslarová.

Štěstí neměla ani v nájezdech. Jedinou úspěšnou exekutorkou byla Hanae Kuboová, když puk po jejím pokusu skončil těsně za brankovou čárou.

"Myslela jsem si, že puk mám. Jen jsem se pro jistotu otočila, protože Japonka koukala, bohužel to tam propadlo. Už jsem na něj nedosáhla, tak jsem se ho snažila zastavit očima, ale klouzal za čáru. Samozřejmě jsem si zanadávala, to už ale nepomůže. Soustředila jsem se na to, že gól dáme," líčila Peslarová.

Jenže odpověď z české strany už nepřišla. "Zbytečně děláme kličky, i když víme, že to na jejich gólmanku neplatí. Tak je přece nemůžeme dělat. Těžko se ale dívá na to, když soupeřka kotouč chytne. Snažím se tým stále držet naživu, ale já tam ty góly nedám… Bohužel jsem je dneska taky nepomohla chytit," mrzelo Peslarovou.

Pokud chtějí svěřenkyně kouče Tomáše Paciny žít i po čtvrtfinále medailový sen, musí vyřadit USA, což by znamenalo prvotřídní senzaci. Američanky jsou obhájkyněmi zlata.

"Se zámořskými výběry jsme se ještě nesetkaly, takže nevíme, co od nich očekávat. Samy jsme si to udělaly těžší. Šance na semifinále jsou malé, ale každý je hratelný. Pokud si však nebudeme plnit, co máme, a budeme dělat zbytečnosti, samy se tím obereme o důležité góly, body, všechno. Budeme doufat v to nejlepší. Amerika je pro nás jednodušší soupeř než Kanada," domnívá se Peslarová.

Připustila, že tým působí zabrzděným dojmem. "Je to tak. Měly jsme i krátké mítinky, na nichž jsem holkám říkala, že máme tým, který umí dávat góly. Jenže v koncovce se trápíme. Nevíme, jestli je to tlak z olympiády, nebo si tady chceme hrát individuálně, vážně nevím. Každý se tady trápí a jsme zabrzděné," uvedla Peslarová.