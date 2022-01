Biatlonisty vyprovodila do Pekingu vánice, na letišti se to hemžilo raškovkami

Na zimní olympijské hry do Pekingu dnes odletělo speciálem z Prahy 69 českých sportovců a dalších 70 členů výpravy. Všichni prošli před cestou testy na koronavirus. Do dějiště her dorazí v pátek po poledni čínského času.

Odlet charteru provázela přísná protikoronavirová opatření. Na palubě jsou z českých medailových nadějí rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonistka Markéta Davidová. Vedle rychlobruslařů a biatlonistů letí také výběr hokejistek, část hokejistů, smíšený pár v curlingu, krasobruslaři, sáňkaři, shorttrackařka, bobisté a běžci na lyžích. Související Pančochová před olympiádou navnadila fanoušky. Jezdím nejlíp v kariéře, myslí si "Všechno probíhalo hladce. Před odletem měli všichni tři testy na covid-19. První v pondělí, druhý v úterý a třetí krátce před odletem a nepřibyl nikdo pozitivní," řekl Alexandr Kliment z tiskového oddělení Českého olympijského výboru na on-line tiskové konferenci. Sportovci začali přicházet na odbavení už v 15:00 a mezi prvními dorazili krasobruslařští sourozenci Michal a Eliška Březinovi. Téměř symbolicky v krátké sněhové vánici přijely dva transity s biatlonisty a parkoviště před letištěm se hemžilo jen bílými bundami s červeno-modrými motivy a čepicemi raškovkami české olympijské výpravy. K zadní části Terminálu 1 vyhrazenému pro olympioniky zabloudilo pár turistů, ale ke sportovcům se nedostali, jelikož prostor byl vyhrazen páskou a hlídán. Pod respirátory mohli zahlédnout Davidovou či stříbrného medailistu ve sprintu z Pchjongčchangu Michala Krčmáře. Jen rychlobruslařka Sáblíková a skeletonistka Anna Fernstädtová využily odbavením mimo hlavní proud. Odbavovací halu u oken zaplnily vaky s lyžemi, krabice se zbraněmi, s vosky a dalším vybavením. Bobisté ještě oblepovali bedny s noži a nářadím na jejich leštění. Tašky a materiál musel každý polepit speciálně barevnými páskami podle místa cílové destinace. Lyže a velká zavazadla odváželi zaměstnanci vozíky, ostatní tašky po odbavení u osmi okének jely pásy. Trenér Tomáš Bank přivezl lyže Ester Ledecké. Dvojnásobná olympijská vítězka aktuálně trénuje v Itálii na snowboardu a poletí v pondělí s několika přestupy. Speciálem se do Číny dopraví šest balíků po třech párech lyží české hvězdy. Aby se v Číně před příjezdem Ledecké neztratily, dohlédne na ně Petr Kouřil, bývalý servisman Ledecké, který aktuálně spolupracuje s Fernstädtovou. Jako první zamířili na pasovou kontrolu a čekat na letadlo Březinovi, pak se postupně trousili hokejistky a další sportovci. Bobisté zapózovali s helmami, biatlonisté šli společně ve skupině a při odchodu zamávali k objektivům fotografů a kamer se slovy: "Na shledanou." "Když to porovnám s hrami ve Vancouveru, nebo v Soči, atmosféra byla samozřejmě jiná. Sportovci byli ostražití, snažili se dodržovat všechna opatření, ale atmosféra těšení se a očekávání zůstala. Alespoň co se dalo vidět přes roušky," uvedl Kliment. Související Snowboard Ledeckou brzdí, říká Pešánová. Lynč kvůli komentáři zlaté jízdy ji mrzel Jako poslední dorazila na letiště Václava Havla sedmička hokejistů a trenér Filip Pešán. Zbytek mužstva by je měl následovat nejpozději 2. února. Později odletí i biatlonista Adam Václavík a hokejistka Natálie Mlýnková, kteří byli v minulých dnech pozitivně testovaní. Další čeští sportovci už poletí komerčními lety. Aktuálně se do Pekingu kvalifikovalo 114 sportovců, což znamená nejpočetnější českou výpravu v historii zimních her.