Kde se to ve Francouzovi vzalo? nechápal pátý Fuksa. V Tokiu chtěl dokázat co Doktor

Když se zastavoval v prostoru vyhrazeném pro novináře, prohlédl si kytici a zlatou olympijskou medaili čínských deblkanoistek. Věnoval jim smutný úsměv, ale pak už Martin Fuksa odpovídal na otázky se smířlivým tónem v hlasu. Snil sice na kilometrové trati o stupni vítězů, ale na trati se vydal ze všech sil..

Pro páté místo jste si do Tokia původně nejel, jste z toho hodně zklamaný?

Dal jsem do toho všechno, co jsem měl. Skončilo to tak, jak to mělo skončit. Makal jsem na sto procent, chtěl jsem do toho dát sto deset. Kdybych ve finiši trochu víc Moldavce sjížděl, tak by mi to dalo do finiše větší sílu, abych vymáčkl těch deset procent navíc. Takhle to bylo jenom na sto. Ten nahoře to chtěl takhle, já do toho dal maximum, páté místo. Nemluvil bych o žádném zklamání a doufám, že to ani nikdo tak nenapíše. Nebo že jsem nesplnil očekávání. To by mě fakt mrzelo, protože tomu dávám maximum a dneska víc nešlo udělat.

Překvapilo vás nakonec, kolik soupeřů vás předjelo?

Věděl jsem, že můžu porazit všechny, na všechny mám. To ale platí i naopak. Čekal jsem, že Brazilec bude skvělý a asi jsem si myslel, že vyhraje tenhle závod. Mrzí mě, že mě předjel Francouz, Číňan a Moldavan. Jeho příběh je osud, rok zpátky by tam nebyl. (protože byl ještě v dopingovém trestu, pozn. red.)

Francouz nevím, kde se to v něm vzalo, nikdy mě nepředjížděl, ale dokázal se na olympijský závod perfektně připravit, všechny čest. U Číňanů nikdy nevíte. Mají roky, kdy jsou skvělí, což je asi teď, protože byli druzí i na deblu. Pak jsou roky, kdy to tolik nedávají. Brazilci to přeju, skvělej kluk. Na všechny ostatní jsem stopro měl, ale to jsou kdyby, to nikoho nezajímá.

I v Riu jste byl také nakonec pátý a stěžoval jste si, že zradila hlava, byl jste na tom teď lépe?

Rozhodně, soustředil jsem se krásně na sebe. Po stránce fyzické i mentální to bylo super. Dávám do toho všechno, ale ti další kluci taky a někdo musí být první a někdo pátej. Já jsem pátej, nejsem tak dobrej.

Plyne z toho nějaké poučení na případné olympijské hry v Paříži?

Už víc pro to dělat nemůžu. Doufám, že se do Paříže vůbec podívám za tři roky. Teď si chci vyhodnotit tenhle závod a pak se soustředit na přítomnost. I když nevyhraju, tak se chci pořád zlepšovat, baví mě to a chci jít dál a dál, dokud si olympijskou medaili nepověsím na krk.

Prožil jste si tu zvláštní příběh, dlouho jste čekali na lodě, na druhou stranu jste tu závodil s bratrem, jak budete na Japonsko vzpomínat?

Japonsko je skvělý, Tokio je skvělý, všechno super. Lidi jsou božský, jejich mentalita mi vyhovuje, na to se mi bude vzpomínat krásně. Ještě krásněji by se mi vzpomínalo s medailí na krku.

V rozjížďkách jste o tom nechtěl mluvit, proč jste závodil s šátkem s lebkami?

Myslím, že je to úplně jasný, proč jsem si ho vzal… (zlomí se mu hlas dojetím) Chtěl jsem dokázat to co Martin Doktor.