Adam neměl svůj den, zastal se Ondry olympijský šampion. Američan byl z finále v šoku

Neušel ani dva metry, aby ho nezastavil někdo z novinářů a nechtěl s ním udělat rozhovor. Český lezec Adam Ondra byl v mix zóně určené pro pracovníky médií na roztrhání navzdory tomu, že v olympijském finále bral až šesté místo. Všechny zajímalo, jak je možné, že největší hvězda tohoto sportu nemá medaili.

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Český lezec procházel bludištěm obsetým novináři a trpělivě i s úsměvem odpovídal na všechny otázky. Svědomí měl čisté, pro nejlepší výsledek podle svých slov udělal maximum, nakonec to stačilo na šesté místo.

Pro největší světová média jako pro americký The New York Times nebo britský The Gurdian byl jeho konec pod stupni vítězů senzací a redaktoři chtěli vědět, kde se stala chyba. Proto se ptali na názor nejen Ondry, ale i španělského šampiona Alberta Ginése Lopeze.

"To je prostě závod. Někdy vám to sedne a někdy ne, dneska to Adamovi moc nesedlo, nebyl to jeho den, ale nic to nemění na tom, že v našem sportu je jedním z velkých favoritů," pochválil Ondru první historický vítěz olympijského lezení.

Jeho triumf pod pěti kruhy byl překvapení i pro něj samotného, v boulderingu i lezení na obtížnost byl až za českým reprezentantem, rozhodlo ale Španělovo vítězství v soutěži na rychlost.

"Popravdě vůbec jsem nevěděl, jak na tom jsme. Zalezl jsem obtížnost jako první, šel jsem si sednout se všemi těmi čísli a čekal jsem, na co to bude stačit. Že jsem nakonec zůstal celkově na nejvyšší příčce, to je pro mě čest, jsem neuvěřitelně šťastný," rozplýval se teprve osmnáctiletý mladík.

Jestli Španěl byl překvapený, pak stříbrný Nathaniel Coleman byl přímo v šoku z toho, že si z Tokia odváží cenný kov.

"O tomhle výsledku jsem si nikdy neodvažoval ani snít. Doufám, že to bude impulz pro další americké lezce," přeje si.

I když mu kombinace tří disciplín přinesla stříbro, stejně se jako většina lezců těší na podle něj spravedlivější formát lezení, který bude na programu olympijských her v Paříži 2024. Tam se rychlostní disciplína od zbývajících dvou odlepí a lezci v ní budou závodit samostatně.

"Kombinace boulderingu a lezení na obtížnost mnohem víc odpovídá historii našeho sportu, uvidíme díky tomu ty nejlepší z nejlepších ve své specializaci," dodal Coleman.