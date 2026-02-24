Jsme ve druhém sledu, sudí byli dobří, komentuje Hrdina. Formát OH by změnil

Po dlouhých dvanácti letech hrály na olympiádě hvězdy NHL, se zaujetím to sledoval i Jiří Hrdina, bývalý československý reprezentant a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který se v zámořské lize prosadil i jako skaut. Momentálně pracuje pro Dallas. K tomu, co viděl, tak má co říct. „Zdálo se mi, že rozhodčí, kteří tam pískali, asi opravdu jsou ti nejlepší,“ líčí mimo jiné v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Jak se vám líbilo finále Kanada – USA? Podle kvality hokeje v něm oba týmy asi byly zaslouženě, že?
Už před začátkem turnaje jsem nečekal nic jiného. Kanadě se to tedy trošku zkomplikovalo, protože kvůli ostatním výsledkům měla těžké zápasy play off, jeden z nich proti nám. Ale bylo to fantastické finále, asi nejlepší hokej, co jsem kdy viděl.
Spojené státy vyhrály mužský i ženský turnaj, počtem hráčů v NHL se přibližují dřív dominantní Kanadě. Viděl jste v Miláně i nějakou symboliku v tom, že Kanada ztrácí status hokejové velmoci číslo jedna?
To bych neřekl. Převahu hráčů v NHL Kanada pořád má. Zklamáním pro mě bylo, že finále rozhodlo prodloužení tři na tři. Já bych je nechal hrát normálně dvacetiminutovky pět na pět až do rozhodnutí. Rozumím tomu, že během turnaje se to takhle hrát asi nedalo, ale finále, po kterém nic jiného nebylo, se pět na pět hrát mohlo. Bylo by to spravedlivější.
Co se týče ostatních účastníků, zaujal vás víc český, nebo slovenský tým?
Bylo to tak nějak vyrovnané. Ani od jednoho týmu jsem nečekal velké zázraky. I když zázrak se mohl stát ve čtvrtfinálovém zápase proti Kanadě, kdy náš tým konečně hrál na svých možnostech. A Slováci porazili nepřipravené Finy, kteří měli celý tým z NHL a dorazili pár dní před olympiádou. Pak se Slovensko natrápilo s Itálií a prohrálo se Švédy. Díky shodě náhod šlo rovnou do čtvrtfinále a porazilo Němce. Pak se ukázala kvalita ostatních týmů, ale Slováci byli milým překvapením, žila tím celá země.
Semifinále prohrálo Slovensko 2:6, zápas o bronz 1:6. Projevilo se, že kvalitou do top čtyřky nepatří?
Tam ale nepatří asi stejně jako my. To pozor. Je to turnaj o jednom zápase, stejně jako mistrovství světa. Když dnes někdo – kromě Kanady a Ameriky – postoupí přes čtvrtfinále, většinou se to považuje za úspěch. Obecně ale my ani Slovensko v top čtyřce nejsme. Jsme ve druhém sledu se Švýcarskem, i když Slováci jsou možná ještě kousek za námi.
Čím si vysvětlujete, že český tým Kanadu ve čtvrtfinále tak potrápil? Byla to dobře zvolená taktika, kanadská nervozita?
Taktika byla zvolena dobře. Evidentně jsme se soustředili na bránění. Náš forčeking nebyl takový, na jaký jsme u národního týmu z posledních dvou let zvyklí, tedy že dva útočníci napadají a drží soupeře pod tlakem. Tady bylo jasné, že pouštět se do hurá hokeje s Kanadou v téhle sestavě by byla sebevražda. To utkání jsme zvládli parádně. Na rozdíl od prvního, kdy bylo evidentní, že náš tým rychlostně ani individuálními schopnostmi na Kanadu nemá.
Před turnajem i během něj se hodně mluvilo o české obraně. Že je příliš stará nebo že v ní jsou jen dva stálí beci z NHL. Byla to největší česká slabina?
Největší absolutorium zaslouží Lukáš Dostál, který byl famózní během celého turnaje. Ze zadních řad je odskočený Hronek, o tom se nemusíme bavit. Jinak od Gudase nemůžeme čekat, že by se z něj najednou stal ofenzivní bek. Před bránou a v obranném pásmu si odehrál svoje, budil velký respekt. A ve čtvrtfinále proti Kanadě odehrál svůj nejlepší zápas, dokonce zařídil jeden dva góly. Jinak top obránce bohužel nemáme.
Změní se to? Co říkáte na novou generaci českých zadáků?
Radim Mrtka, oba Jiříčkové... Jsou tam kluci, kteří se ještě potřebují vyhrát. Myslím si, že by bylo hodně dobré s nimi odehrát letošní mistrovství světa, dát jim šanci nasbírat zkušenosti. V příštích pěti deseti letech na nich česká obrana asi bude stát. A taky mladý Špágr (David Špaček) nevypadá špatně, jen má nevýhodu trošku subtilnější postavy.
Je současná vlna mladých beků, ještě s Vladimírem Draveckým nebo Tomášem Galvasem, silnější než ta dřívější, v níž figurovali Jakub Zbořil nebo Dominik Mašín?
Těžko říct. Třeba Galvas tady v Evropě vypadá dobře, ale dvakrát v řadě si ho na draftu nikdo nevybral. Tady jsou z něj všichni u vytržení, jaký je to parádní bek. A je to pravda, ale potřebuješ taky, aby ti bek něco odbránil. A s jeho figurou a v takovém kolotoči, jako jsme viděli ve finále olympiády, to bude mít hodně, hodně obtížné. Fyzický hokej je víceméně zpátky. Dneska i velcí beci, kteří dřív moc ofenzivní nebyli, toho s pukem umí hrozně moc.
Na olympiádě se často kritizovali sudí. Jak jste je viděl vy?
I rozhodčí z NHL jsou samozřejmě jen lidi a občas chybu udělají, i nějakou evidentní. Fanouškovský tábor vždycky vidí chybu jen proti té své straně. Ale chybovalo se oboustranně. Typickým příkladem je náš gól na 3:2 proti Kanadě, kdy jsme tam měli 15 nebo 20 vteřin šest hráčů a nikdo si toho nevšiml. Pro mě je nejlepší rozhodčí, kterého moc neregistruju. A zdálo se mi, že rozhodčí, kteří tam pískali, asi opravdu jsou ti nejlepší. Ve spoustě zápasů jsem je vůbec neregistroval. Byl jsem spokojený.
A co situace, kdy například kanadský sudí pískal utkání Kanady?
Nemyslím si, že kanadský rozhodčí z NHL má svoji vlastní touhu pomoct Kanadě. To jsou absolutní profesionálové, neriskovali by svoji kariéru. Navíc se dopředu vědělo, že to bude pískat i rozhodčí z NHL. Všechny týmy se na tom dohodly, byla to podmínka NHL.
Vliv zámořské soutěže byl znát i na tom, že se hrálo na úzkém hřišti s 26 metry na šířku. Jste zastáncem úzkého ledu, širokého, nebo rozmanitosti v tom, že by měly i na nejvyšší úrovni existovat obě varianty?
Já jsem vždycky byl a vždycky budu pro úzké hřiště, protože se tam odehrává víc soubojů. A hráč musí být na opravdu skvělé úrovni, aby na menším hřišti zvládl v rychlosti individuální činnosti a byl schopný s pukem něco udělat. Pro mě jako diváka je zábavnější se dívat na hokej na úzkém hřišti než na letištích.
Jak se vám zamlouvá současný formát olympijského turnaje?
Asi bych udělal čtyři skupiny po třech. Každý by odehrál dva zápasy. Vítězové by šli do čtvrtfinále, další dva týmy by si to rozdaly proti týmům z protilehlé skupiny o zbylá čtvrtfinálová místa. U těch tří skupin, kdy jdou do čtvrtfinále jejich vítězové a druhý tým s nejlepším skóre a nejvyšším počtem bodů, to se mi úplně nezdá. Bylo to zvláštní.
