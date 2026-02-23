"Nedává to smysl." Bohatá země kraluje zimní olympiádě, hokej jí ale nejde

Intuitivně by leckoho napadlo, že zimní olympiádě bude stejně jako té letní vládnout nějaká globální velmoc. Ve skutečnosti je to ale ani ne šestimilionové Norsko. S jednou významnou kaňkou. V nejsledovanějším sportu zimních her, ledním hokeji, navzdory bohatství dlouhodobě strádá.
Norsko na skončeném sportovním svátku v Miláně a Cortině d'Ampezzo získalo 41 medailí, z toho 18 zlatých. V obou hodnotách bezpečně vyhrálo před druhými Spojenými státy.
Medailové pořadí zemí na zimní olympiádě tak Norové ovládli už počtvrté v řadě a celkově pojedenácté. Druhý je se sedmi prvenstvími Sovětský svaz, třetí příčku drží díky třem triumfům Německo.
Norsko vévodí i historickému medailovému žebříčku. Druzí Američané zaostávají o desítky cenných kovů.
Z hokeje, zlatého hřebu každých zimních her, však severská země nemá jedinou „placku“. A ani se tomu neblíží. Mužská reprezentace v Miláně chyběla, podruhé v řadě se nekvalifikovala. Ženy nehrály pod pěti kruhy nikdy.
Všechny státy, s nimiž Norsko sdílí hranici, tedy Švédsko, Finsko a Rusko, jsou přitom hokejové velmoci. S prvními dvěma spojuje Nory i kulturní blízkost. Proč tedy jako jediní v hokeji zaostávají?
„Při pohledu zvenčí to nedává smysl, zvlášť s ohledem na pozici Norska v jiných zimních sportech,“ napsal online deník The Athletic, který se tématu během her v Miláně věnoval.
Vysvětlení začíná u geografie. Norsko je podstatně hornatější než Švédsko s Finskem, což spíš než k hokeji vybízí k lyžování, sportu, jehož různé podoby si Norové podmanili.
Na to se váže kultura. „V Norsku máme hodně vzorů, ale jsou to sportovci ze spousty jiných sportů: běžci na lyžích a podobně,“ prohlásil šéf norského hokeje a bývalý reprezentační obránce Petter Salsten. „Při náboru mladých máme možná větší konkurenci.“
Jediný norský hokejista, který se doma těší velké popularitě, je Mats Zuccarello, jeden z pouhých tří Norů v severoamerické NHL.
Jinak je hokej poměrně přehlíženým sportem. Podle IIHF má Norsko mezi muži kolem osmi tisíc juniorů, zhruba sedmkrát méně než Švédsko a čtyřikrát méně než Finsko.
Mezi Nory není populárnější jen lyžování, ale také fotbal nebo házená.
Změna podle všeho jen tak nepřijde. Norsko je sice i na poměry Evropy velmi bohaté, ale do hokeje peníze příliš nepumpuje.
Za posledních deset let vzniklo pouze sedm nových hřišť. Celkem je v zemi 54 krytých kluzišť, tedy méně než ve stokilometrovém okruhu kolem švédského hlavního města Stockholmu. Navíc se koncentrují hlavně na jihu země, což může odrazovat zájemce o hokej ze severu.
Důvody relativně nerozvinuté hokejové infrastruktury jsou i historické. Tamní hokejový svaz vznikl v roce 1934, více než dvě dekády po tom švédském. A nedlouho poté zbrzdila vývoj norského hokeje druhá světová válka.
Pětiletá německá okupace severský stát značně poničila a způsobila mu ekonomické škody. To neutrální Švédsko zasaženo nebylo.
„Norové se museli soustředit na obnovu své země, zatímco my ve Švédsku jsme se mohli věnovat méně naléhavým problémům a třeba i investovat do něčeho tak všedního, jako jsou sportovní zařízení,“ poznamenal Josef Fahlén, profesor sportovní pedagogiky na univerzitě ve švédském městě Umea.
Momentálně má norský hokej i důvod k optimismu. Posledními dvěma drafty NHL prošlo hned šest Norů, z toho dva v prvním kole. To je historicky nevídané.
K reálné šanci na olympijskou medaili bude ale třeba chrlit takové talenty pravidelně.
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Rodinu si nevybíráš. Jarmuschův nový film nahlíží do mezigeneračních propastí
Americký „básník pomalého filmu“ Jim Jarmusch ve svém povídkovém triptychu Otec Matka Sestra Bratr s jedinečným smyslem pro detail pozoruje vztahy dospělých dětí a jejich rodičů. Hvězdně obsazená antologie, která se od čtvrtka 19. února promítá v českých kinech, získala loni na MFF v Benátkách Zlatého lva za nejlepší film.
Sociolog upozorňuje na přehlížený problém. Bohatneme, ale hrozí nám další krize
Česko je podle sociologa Daniela Prokopa zemí s relativně stabilní ekonomikou, ale se zhoršujícím se duševním stavem společnosti. „Ekonomicky jsme na tom lépe, než v roce 2022, 2023. Vrátili jsme se do stavu před ekonomickou krizí, nebo už jsme trošku i nad ní. Duševní stav toho obyvatelstva je horší než v roce 2021,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Mysleli, že brát vitaminy „pro jistotu“ nemůže uškodit. Odborníci ale mají jiný názor
Češi chtějí být zdravější a více než 60 procent z nich tvrdí, že o sebe aktivně pečuje. Přesto často sahají po doplňcích stravy bez jasného důvodu. „Vitaminy ale nejsou bonbony. Typicky u vitaminu D, železa, zinku nebo selenu může dlouhodobě vyšší příjem vést k nerovnováze nebo nežádoucím účinkům,“ říká farmaceutka Pavla Horáková. Smysl podle ní mají tehdy, když víme, co tělu skutečně chybí.