Jandač před bojem o bronz míchá sestavou, nasadí Zohornu a připraven bude i Vondrka

před 5 hodinami

České hokejisty čeká dnes od 13:10 souboj s Kanadou o bronzovou olympijskou medaili.

Kangnung - Čeští hokejisté by měli nastoupit v dnešním zápase o třetí místo na olympijských hrách v Pchjongčchangu v mírně pozměněné sestavě. Ve třetím útoku bude místo Jiřího Sekáče hrát Tomáš Zohorna, na post třináctého útočníka se posune Michal Vondrka. Složení obrany by se měnit nemělo, chytat bude opět Pavel Francouz.

Zohorna nahradil na turnaji nevýrazného Sekáče již ve třetí třetině pátečního semifinále proti Rusku, které český tým prohrál 0:3. Útočník Kazaně bude závěrečné utkání svěřenců trenéra Josefa Jandače sledovat jen z tribuny stejně jako obránce Ondřej Vitásek a brankářská trojka Patrik Bartošák. Šanci zapojit se do hry místo Sekáče dostane Vondrka, který doposud nastoupil jen k prvnímu zápasu proti Koreji.

Čeští hokejisté dnes měli v Kangnungu dobrovolný trénink, na ledě se ve výstroji objevili všichni brankáři a deset hráčů, ostatní se připravovali jen v zázemí arény. Odpoledne je čeká krátká příprava na Kanadu, se kterou se na olympiádě potkají už podruhé. V základní skupině Česko vyhrálo 3:2 po samostatných nájezdech.

"Hráli jsme s nimi i v prosinci na Channel One Cupu. Byly to zápasy, kdy rozhodoval jeden gól. Tady nájezdy. Nečeká nás nic jednoduchého, ale v téhle fázi turnaje to ani jednoduché být nemůže. Musíme se připravit, že proti nám bude stát houževnatý soupeř, který taky nebude chtít odjet bez medaile," řekl asistent trenéra Václav Prospal. V Moskvě český tým vyhrál 4:1, dvě branky ale vstřelil při power play soupeře.

Kanada je nečekaný soupeř v boji o bronz, v semifinále totiž senzačně prohrála s Německem 3:4. "Je to svým způsobem překvapivé, zase na druhou stranu, kdyby Němci vedli po dvou třetinách 6:1, tak se nemohl nikdo divit. Hráli opravdu dobře a předvádějí tady velmi dobrý hokej. Alespoň v play off, do finále postoupili zaslouženě," uznal Prospal.

Oba celky se budou muset dnes vypořádat se zklamáním po nenaplněném snu o olympijském zlatu. Prospal si uvědomuje, že na porážku v semifinále rychle zapomenout nejde. "Na druhou stranu dnes je nový den, nový zápas a hlavy se musí nějakým způsobem přehodit. Zlato a stříbro nám uteklo, bronz je pořád ve hře. Musíme se soustředit a připravit tým tak, aby podal koncentrovaný a obětavý výkon. Abychom byli my ti, co vyhrají poslední zápas," podotkl bývalý vynikající útočník.

Prospal si je jistý, že Kanaďané poslední utkání nevypustí. Při absenci hráčů z NHL mají jedinečnou šanci získat olympijskou medaili. Hokejisté působící v evropských soutěžích nebo nižší AHL by totiž jinak neměli šanci dostat se do kádru Kanady pro hry. "Nevěřím tomu, že by zápas vypustili nebo že by nebyli připravení. I když říkají, že jim záleží jen na zlaté, tak do toho půjdou na plné koule a budou chtít vyhrát. Nečekám od nich nic jiného než obrovské nasazení a bojovnost," dodal Prospal.

Utkání začne ve 13:10 SEČ.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, O. Němec - Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, T. Zohorna - Řepík, Horák, Birner - Vondrka.