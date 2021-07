Neskutečná zeměkoule z tisíců dronů i Češi v krojích. Tak začaly hry v Tokiu

Ruské ministerstvo spravedlnosti v pátek umístilo na seznam takzvaných zahraničních agentů další nezávislé médium, investigativní server The Insider. Informovaly o tom agentury, které tento krok Kremlu označily za součást snahy utlumit činnost nepohodlných sdělovacích prostředků před zářijovými volbami do Státní dumy, dolní komory parlamentu. The Insider reagoval ujištěním, že bude ve své dosavadní práci pokračovat.

Ruská vláda popírá systematickou snahu umlčet kritické hlasy. Označení "zahraniční agent" používá pro nevládní organizace financované ze zahraničí, které podle úřadů vyvíjejí politickou činnost. Termín má z éry rozpadlého Sovětského svazu hanlivý podtext a používá se vůči subjektům určeným ke zvláštní vládní kontrole.

The Insider patří ke známým ruským investigativním médiím. Společně se stejně zaměřeným serverem Bellingcat pracoval na několika Kremlu nepříjemných případech. Jedním z nich bylo vyšetřování otravy vedoucí osobnosti ruské opozice Alexeje Navalného. Rozhodný kritik Kremlu tvrdí, že šlo o pokus o jeho zabití, za nímž stojí ruský prezident Vladimir Putin.