Epidemiolog: Olympijské hry se konat budou. Panika nepomůže, koronavirus není ebola

Obavy ze šíření a nákazy koronaviru jsou mnohdy přehnané. Tvrdí to profesor Vladimír Bencko, dlouholetý přednosta Ústavu epidemiologie a hygieny 1. lékařské fakulty UK. Podle renomovaného epidemiologa zatím nebrání nic tomu, aby se velké sportovní akce letošního roku konaly bez omezení.

Olympijské hry by měly v Tokiu začít za necelých pět měsíců. Je vzhledem k současnému šíření koronaviru reálné, že budou zahájeny v původním termínu?

Stále nevidím důvod, proč olympijské hry rušit nebo odkládat. Myslím, že se budou konat tak, jak jsou naplánovány. Pořadatelé si zcela jistě vedle sebe položí rizika a případné ztráty a dojdou k závěru, že by omezení tak velké globální akce mělo velmi nepříznivé dopady.

Japonsko je ovšem jednou z nejvíce postižených zemí…

Ano, ale nebavíme se o epidemii eboly. Koronavirus se chová podobně jako klasická chřipka, která je také nebezpečná starším a chronicky nemocným pacientům. U většiny nakažených má pouze mírný průběh.

Pořadatelé olympijských her tvrdí, že pokud se mají Hry stihnout, epidemie by měla ustat nejpozději měsíc před jejich začátkem. Myslíte, že je to reálné?

Samozřejmě nejsem prorokem. Ale ano, dokážu si představit, že měsíc před začátkem olympijských her se už epidemii podaří zvládnout. V každém případě není jakýkoliv důvod propadat panice.

Prof. Vladimír Bencko - Český lékař, hygienik a epidemiolog - Mezi lety 1990 a 2009 přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze - Autor 320 odborných publikací

V médiích se často objevují informace o klinických testech nových vakcín proti koronaviru způsobujícího onemocnění s názvem COVID-19. Jak reálné podle vás je, že v řádu týdnů bude k dispozici?

Mám informace, že do tří měsíců by vakcína měla být připravena. Což by byl akorát ten měsíc před začátkem olympijských her.

Berete jako pozitivní signál, že v Číně počet nových případů onemocnění klesá?

Čína přistoupila k rozumným opatřením, vzhledem k ohnisku a charakteristice regionu. Je třeba si uvědomit, že virus se chová v každém regionu a v každé zemi trochu odlišně. Zcela jistě si pamatujete epidemii mexické chřipky z roku 2009, jež vzhledem ke tlaku ze strany Mexičanů často nese označení prasečí chřipka…

Tehdejší šéf zdravotní sekce Rady Evropy Wolfgang Wodarg dokonce obvinil Světovou zdravotnickou organizaci, že její vyhlášení pandemie prasečí chřipky bylo falešné a stály za ním farmaceutické firmy…

Situaci nepřispěla ani mexická zástupkyně WHO, která tehdy nebyla dostatečně zkušenou lékařkou. Jako alarmující byl brán počet úmrtí mezi mladými lidmi a začaly se šířit teorie, že jsme na prahu epidemie srovnatelné se španělskou chřipkou. Jenže virus se za hranicemi choval úplně jinak a smrtnost se dostala na úroveň klasické chřipky. Nakonec se ukázalo, že na vině byl přechod Mexika k sociálnímu státu - zatímco děti a senioři měli bezplatnou lékařskou péči, lidé v produktivním věku si ji následně museli odpracovat v nemocnici. Je pochopitelné, že řada z nich raději k lékaři vůbec nešla.

Nemáte obavy, že se situace ještě zhorší poté, co se koronavirus začne šířit po kontinentech, které zatím nejsou tolik postižené, tedy v Jižní Americe a Africe?

Není možné přesně odhadnout, jak se bude situace v těchto regionech vyvíjet. Musíme brát v potaz například roční období, které momentálně na jižní polokouli panuje - to znamená končící léto a začínající podzim. Ale ze svých zkušeností můžu říct, že Afričané koronavirus příliš řešit nebudou, ti jsou zvyklí na daleko horší věci. Pamatuji si, jak jsem vyšetřoval africké děti na předměstí Káhiry, které tam pobíhaly špinavé mezi odpadky: Přitom šlo o vzorek zdravé populace afrických dětí, protože ty nemocné už bohužel většinou nežily.