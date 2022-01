Čína je nedemokratická země a zneužívá olympiádu, tvrdí kanoista Dostál

Čtyřnásobný olympijský medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál kritizuje přidělení zimních olympijských her do Číny. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) podle něj staví sportovce do nelehké situace. Olympiáda v Pekingu začíná už tento pátek.

Svůj postoj prezentoval na svém blogu. "Jsem smutný z toho, že Mezinárodní olympijský výbor svým rozhodnutím udělit pořadatelství Pekingu staví sportovce do nelehký pozice. Kromě sportu musí sportovci řešit dilema, který s přípravou na jejich sportovní vrchol nemá nic společnýho," napsal elitní český kajakář. Sám podobné dilema řešit nemusel, protože v době letní olympiády v Pekingu 2008 byl ještě příliš mladý. "V mém sportu není víc než zlatá olympijská medaile, a proto si uvědomuju, jaký jsem měl štěstí. Štěstí, že jsem nebyl a nebudu součástí olympiády, kterou nedemokratická země zneužívá, aby si vylepšila svůj obraz po celém světě, za což jsem zpětně opravdu rád," konstatoval osmadvacetiletý závodník. Podobně jako lidskoprávní organizace a řada politiků po celém světě zkritizoval čínský režim. "Na rozdíl od jiných jsem kvůli plnění sportovního snu nemusel letět do země, ve který se porušují lidský práva, neexistuje tam svoboda slova a hlavně drží miliony Ujgurů v koncentračních táborech…" uvedl. Cítí právo sdělit svůj postoj. "Můžu mlčet, ale to nechci. Olympionikem jsem totiž pořád, nejen v době letních her, a proto chci říct svůj názor." Nezávidí současným zimním olympionikům. "Proč si sportovec, který od dětství sní o startu pod pěti kruhy, vůbec musí pokládat otázku, jestli nakonec na olympiádu v Číně odletí? Proč si musí stahovat aplikaci, kvůli které riskuje, že mu totalitní režim ukradne osobní údaje? Proč má zavírat oči nad tím, co všechno se v zemi děje? Jen kvůli rozhodnutí MOV, kvůli kterýmu jsou v konečném důsledku kritizováni taky sportovci?" napsal. Vyzval veřejnost, aby měla pro účastníky her v Pekingu pochopení. "Pro sportovce jsou olympijské hry vrcholem kariéry. K jednomu závodu někteří směřují celoživotní dřinu. Buďte prosím shovívaví a nevyčítejte sportovcům, že do Číny odletěli. Věřte mi, že olympionici nechtějí svými mnohdy až neuvěřitelnými výkony dělat reklamu zemi, jakou je dnešní Čína," dodal. Kvůli porušování lidských práv ze strany Číny řada velmocí včetně Spojených států amerických ohlásila diplomatický bojkot her, tedy neúčast vrcholných politických představitelů.