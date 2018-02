Čeští hokejisté trénovali v Soulu bez nemocného Vondrky

před 3 hodinami

Michal Vondrka byl navíc kvůli nemoci přesunut na samostatný pokoj, vedení týmu se bojí, aby nenakazil Romana Červenku.

Soul - Čeští hokejisté dnes v Soulu v přípravě na olympijské hry trénovali bez útočníka Michala Vondrky, který má kašel a mírně zvýšenou teplotu. Naopak přípravu už vedl na ledě hlavní kouč Josef Jandač, jehož stav po nachlazení se zlepšil.

"Michal Vondrka dnes z preventivních důvodů netrénoval a vedení výpravy pro něj zajistilo samostatný pokoj. Jeho místo vedle Tomáše Mertla a Milana Gulaše zaujal na tréninku Dominik Kubalík," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

"Necítil se dobře, tak jsme ho z preventivních důvodů poslali zpátky na hotel. Do uzdravení nebude bydlet s Romanem Červenkou, aby ho nenakazil a nerozmohla se nám v kabině případná epidemie," uvedl pro Sport.cz a iDNES.cz asistent trenéra Václav Prospal.

"Snad půjde jen o jednodenní nebo dvoudenní slabost. Pro tyto případy máme v kádru čtrnáct útočníků. Chci ale věřit, že do začátku olympijského turnaje bude Michal v pořádku," řekl Prospal.

Složení třetí formace s Gulašem a Mertlem se tak muselo změnit. "Byla to ideální náhrada, protože 'Kubalda' oba kluky dobře zná, ještě na začátku sezony spolu váleli za Plzeň," doplnil Prospal k zařazení Kubalíka.

Český tým v pátek na ledě Korejské univerzity, kde se připravuje, nacvičoval přesilové hry. V první formaci pro početní výhody byl obránce Jakub Nakládal s útočníky Martinem Eratem, Janem Kovářem, Michalem Řepíkem a Romanem Horákem, druhou vytvořil bek Vojtěch Mozík a forvardi Roman Červenka, Mertl, Gulaš a Lukáš Radil.

"Zatím zkoušíme přesilovky hned se čtyřmi útočníky, nikde ale není napsáno, že se to ještě nemůže změnit. Tohle je ale prozatím naše primární varianta. Během sezony se nám přesilovky dařily velice dobře, kdybychom je ale teď přestali pilovat, v zápasech by se to projevilo," dodal Prospal.

Český tým čeká v neděli od 7:30 SEČ generálka s Finskem na stadionu celku Anyang Halla. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 15. února ve 13:10 SEČ v Kangnungu proti domácím Korejcům. O dva dny později se v základní skupině A utká s Kanadou (4:10 SEČ) a v neděli 18. února se Švýcarskem (8:40).